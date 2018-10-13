HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 19:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik yılı açılışında konuştu. Burslarla ilgili açıklama yapan Erdoğan, lisans öğrencilerinin 500 lira burs alacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

  • Halktan kopuk, şehrinden kopuk bir üniversitenin ne kendi öğrencisine ne de memlekete bir faydası olur.

  • Üniversitemizin destekleriyle Kayseri sanayisi Anadolu kaplanları dediğimiz başarı hikayesine imza atmıştır.

  • Erciyes Üniversitesi'ne ait altyapı ve hizmet binalarının birçok bölümü Kayserili hayırseverler tarafından yaptırıldı.

  • Kayserili kardeşimizin Erciyes Üniversitesi'ne bizim üniversitemiz diyerek sahip çıktı ve destek oldu.

  • Son 16 yıldaki değişim sadece üniversite, öğretim görevlisi ya da öğrenci sayılarında gerçekleşmemiştir. Şu gerçeği görmemiz lazım. Gerek öğrenci gerek hocalarımız... 76 üniversiteden aldığımız bu sayıyı 206'ya çıkardık.

  • Geçenlerde Almanya seyahetinde sordum. Şansölye bana 3 milyon üniversite öğrencimiz vart dedi. Bizim sayımız ortada, yaklaşık 8 milyon.

  • Eser müessiriyle değerlidir. Hocalarımızda kendi değerleri olan öğrencileriyle yükseltecektir. Bu konuda kendilerine büyük görev düşüyor.

  • 16 yıl evvel burs kredi olarak ayda ne veriliyordu bu ülkede? 45 lira. Lisans öğrencilerine 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bin lira doktora öğrencilerine bin 500 lira vereceğiz.

  • Aynı şehirden gelmiş kimi zaman aynı mahallede oynamış gençler siyasi kamplaşmanın kurbanı oldu. Biz öğrenciye üniversiteyi aratmadık, biz üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. En büyük başarımız buradadır.

  • Şu anda 81 vilayetimizin 81'inde de üniversitemiz var.
    PARTNERBulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız! Milyoner olduBulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız! Milyoner oldu
Bakan Selçuk: Çocukları sosyal medyada oyalıyorlarBakan Selçuk: Çocukları sosyal medyada oyalıyorlar
Erdoğan'dan Trump'a yanıtErdoğan'dan Trump'a yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan burs öğrenci lisans öğrencileri

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Arda Turan hakkında olay sözler: Haber olmak istiyorsa...

Arda Turan hakkında olay sözler: Haber olmak istiyorsa...

Brunson'ın tahliyesi sonrası çok konuşulacak sözler: ABD kazandı!

Brunson'ın tahliyesi sonrası çok konuşulacak sözler: ABD kazandı!

AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti

İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti

AK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıt

AK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.