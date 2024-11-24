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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı: Milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprüler

24.11.2024 12:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajında "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı: Milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Öğretmenlerin gününü tebrik eden Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum.

Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın’ı, Necmettin Yılmaz’ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum.

Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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