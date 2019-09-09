Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemi açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

Yeni eğitim öğretim yılı ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun.

Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenini Türkiye'nin en başarılı en köklü okullarından birisi olan Atatürk Fen Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz.

Üzerimde hakkı olan kendi öğretmenlerimi de bir kez daha saygıyla anıyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Bölücü örgütün haince katlettiği tüm eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimize hizmetleri ve sabırları için teşekkür ediyorum.

Eğitimin tüm kademelerinde toplam 12 bin 640 yeni dersliği kazandırıyoruz. Bugün 716 okulumuzun resmi açılışını yapıyoruz.

Demokrasiden ekonomiye, altyapıdan turizme uzanan geniş bir yelpazede Türkiye'nin son 17 yılı reform ve kalkınma odaklı bir anlayışla ülkemizin çehresinin değiştiği bir dönemdir.

Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın yolcu sayısı 30 milyonu aştı.

Sorunlarımızı halının altına süpürme hatasının içine düşmedik. Cesaretle yüzleştik. Böyle gitmeyecek deyip kararlı adımlar attık.

