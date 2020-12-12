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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

12.12.2020 14:37 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." derken "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

'KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLAYACAĞIZ'

Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da kabine toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik.

'SINIRLAMALARI PEYDERPEY KALDIRACAĞIZ'

Aşı çalışmalarıyla önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyorum. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi olabilecek en iyi seviyeye getirebilmek adına çalışıyoruz. İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız.

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