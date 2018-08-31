Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
15 Temmuz kıyamının sembol ismi Ömer Halisdemir de bir astsubaydır. Ordumuza astsubay olarak girip general olarak yükselen kardeşlerimiz var. Ordumuz dünyanın en güçlü ordularından biri olma konumunu sürekli tahkim ediyor. Bu ordu tarihe sığmayacak kahramanlıkların sahibidir. Sizler böylesine şerfli bir kurumun kapısından ilk adımı atıyorsunuz. Bu yolda nasibinizde varsa sahip olacağınız gazilik ve şehitlik kavramlarının anlamlarını hiçbir maddi değerle tarif etmek mümkün değildir.
'KRİZ GÖRÜNTÜSÜNÜ HAK EDECEK BİR SORUN YOK'
Son yıllarda yaşadığımız hadiseleri bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Ülkemizi kendi senaryolarına göre biçimlendirmeye çalışanlara karşı kendi amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda direnerek zorlu bir mücadelenin içine düştük. Her şey gibi bunun da bir bedeli var. Kimi zaman şehit ve gazilerimizle ödüyoruz, kimi zaman da ekonomik kadrolarla ödüyoruz. Türkiye’nin, ne sınırları içinde ve dışında maruz kaldığı terör saldırılarını ne uluslararası alanda karşılaştığı riyakârlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor.
'S-400 ANLAŞMASI BİTMİŞTİR'
Uzun yıllardır Kuzey Irak'ta Suriye'de ülkemize yapılan saldırılar karşısında yalnız bırakılmış bir ülkeyiz. 127 saldırı yapıldı 7 vatandaşımız hayatını kaybederken bunlar, ülkemize daha önce konuşlandırmılmış hava savunma sistemlerini geri çekiyorlardı. Bize parasıyla satmadıkları silahları terör örgütlerine bedava verdiler. Alternatif arayışlara girdiğimizde de karşımıza dikiliyorlar. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değdildir. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var, anlaşması bitmiştir. En kısa sürede de alacağız.
'ABD F35'LERİ VERMEZSE...'
Türkiye’nin zaten proje ortağı olduğu F35’lere de ihtiyacı var. Kendi geliştireceği uçaklara da ihtiyacı var. Verirler vermezler bilemem. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının kanıtıdır. Biz anlaşanın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. F35’lerin bize verilmesi gerekiyor. Verilir verilmez… Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse biz başka ülkeden bunları temin ederiz. Veya üretiriz.
DÖVİZDEKİ DALGALANMA
Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri içimizdeki ihanet çeteleri aracılığı ile yapamadıkları döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla yapmaya çalışıyorlar.
Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. “Döviz kuru ne olacak” diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer yahu…
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