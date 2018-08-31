Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

15 Temmuz kıyamının sembol ismi Ömer Halisdemir de bir astsubaydır. Ordumuza astsubay olarak girip general olarak yükselen kardeşlerimiz var. Ordumuz dünyanın en güçlü ordularından biri olma konumunu sürekli tahkim ediyor. Bu ordu tarihe sığmayacak kahramanlıkların sahibidir. Sizler böylesine şerfli bir kurumun kapısından ilk adımı atıyorsunuz. Bu yolda nasibinizde varsa sahip olacağınız gazilik ve şehitlik kavramlarının anlamlarını hiçbir maddi değerle tarif etmek mümkün değildir.

'KRİZ GÖRÜNTÜSÜNÜ HAK EDECEK BİR SORUN YOK'

Son yıllarda yaşadığımız hadiseleri bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Ülkemizi kendi senaryolarına göre biçimlendirmeye çalışanlara karşı kendi amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda direnerek zorlu bir mücadelenin içine düştük. Her şey gibi bunun da bir bedeli var. Kimi zaman şehit ve gazilerimizle ödüyoruz, kimi zaman da ekonomik kadrolarla ödüyoruz. Türkiye’nin, ne sınırları içinde ve dışında maruz kaldığı terör saldırılarını ne uluslararası alanda karşılaştığı riyakârlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor.