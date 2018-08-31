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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin S-400 anlaşmasını iptal etme talebine yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu dayatmayı kabul etmemiz mümkün değil. S-400 ile anlaşma bitmiştir. Yakın zamanda alacağız inşallah' ifadelerini kullandı. Erdoğan, döviz kurlarındaki hareketlenme ile ilgili de, "Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerine ulaşacağız. Bu da geçer yahu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

15 Temmuz kıyamının sembol ismi Ömer Halisdemir de bir astsubaydır. Ordumuza astsubay olarak girip general olarak yükselen kardeşlerimiz var. Ordumuz dünyanın en güçlü ordularından biri olma konumunu sürekli tahkim ediyor. Bu ordu tarihe sığmayacak kahramanlıkların sahibidir. Sizler böylesine şerfli bir kurumun kapısından ilk adımı atıyorsunuz. Bu yolda nasibinizde varsa sahip olacağınız gazilik ve şehitlik kavramlarının anlamlarını hiçbir maddi değerle tarif etmek mümkün değildir.

'KRİZ GÖRÜNTÜSÜNÜ HAK EDECEK BİR SORUN YOK'

Son yıllarda yaşadığımız hadiseleri bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Ülkemizi kendi senaryolarına göre biçimlendirmeye çalışanlara karşı kendi amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda direnerek zorlu bir mücadelenin içine düştük. Her şey gibi bunun da bir bedeli var. Kimi zaman şehit ve gazilerimizle ödüyoruz, kimi zaman da ekonomik kadrolarla ödüyoruz. Türkiye’nin, ne sınırları içinde ve dışında maruz kaldığı terör saldırılarını ne uluslararası alanda karşılaştığı riyakârlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor.

'S-400 ANLAŞMASI BİTMİŞTİR'

Uzun yıllardır Kuzey Irak'ta Suriye'de ülkemize yapılan saldırılar karşısında yalnız bırakılmış bir ülkeyiz. 127 saldırı yapıldı 7 vatandaşımız hayatını kaybederken bunlar, ülkemize daha önce konuşlandırmılmış hava savunma sistemlerini geri çekiyorlardı. Bize parasıyla satmadıkları silahları terör örgütlerine bedava verdiler. Alternatif arayışlara girdiğimizde de karşımıza dikiliyorlar. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değdildir. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var, anlaşması bitmiştir. En kısa sürede de alacağız.

'ABD F35'LERİ VERMEZSE...'

Türkiye’nin zaten proje ortağı olduğu F35’lere de ihtiyacı var. Kendi geliştireceği uçaklara da ihtiyacı var. Verirler vermezler bilemem. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının kanıtıdır. Biz anlaşanın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. F35’lerin bize verilmesi gerekiyor. Verilir verilmez… Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse biz başka ülkeden bunları temin ederiz. Veya üretiriz.

DÖVİZDEKİ DALGALANMA

Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri içimizdeki ihanet çeteleri aracılığı ile yapamadıkları döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla yapmaya çalışıyorlar.

Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. “Döviz kuru ne olacak” diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer yahu…


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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Allah'ına kurban Tayyip 15 yıl sana muhalefet olmuş biri olarak söylüyorum bunu! Ama artık gittiğin yol allah ve vatan yolu bu yolda arazi şartları çok çetin allah yardımcın olsun!
daha düne kadar askerliği yan gelip yatma yeri olarak görüyordun başgan ! Şehide kelle apoya bey diyordun .. Unuttukmu sanıyorsunuz ?
geri yok reis ne olursa olsun. burda. dönmek yok!!
Ha şöyle aralık kapılar bırakmadan net olsak daha da boş yere abd ile uğraşmayız.Herşey parasıyla
669 sayılı KHK ile askeri okullardan çıkartılan öğrencilerin hakları ne olacak. Türkiye hukuk devleti değilimi. Bu öğrencilerin soruşturması yapılarak kazanmış oldukları hakları almaları lazım. bu konuda başkandan askeri okuldan haklarında hiçbir soruşturma yapmadan çıkartılan öğrencilerin seslerini duymasını istiyorum
HELAL BAŞKANIM
recep fetonun korkusundan aldıysan s400 boşuna aldın
recep dolarla almasaydın s400 domaezla takasa girseydin
Bu da geçer yahu demiş.Tabi sen sarayda oturuyon.Alışverişini de hizmetlilerin yapıyor.Zamlar dan hiç haberin olmaz.Devletin kasası sen .de.Dogru söylüyorsun bizler koyun olduktan sonra,ne dersen haklısın.
Valla bu adama karsiyim has chp liyim ama bu aralar sanki arkasinda durmamiz gerekiyir gibi hissediyorum en azindan 2023e kadar! Ama su benzin fiyatini az indir be abi valla arabaya binemez olduk
s400 sistemlerini getir hatay Samandağ. mersin Silifke antalya Kaş. konuşlanmış olduğunu düşünün. .Akdeniz de bir tek uçak israil abd.rum Vs. Vs. kimse senden haberin akdeniz de kuş uçurtamaz. ..Trilyindolarlik gaz varken akdeniz de kimse senin akdenzde hakimiyet sağlamani istemez.. kısa ve net. .Yok natoymus yok suyu buymuş hikaye..İsrail rumlar üzerinden doğal gaz çıkarak avrupanın vanası ni istiyor...ABD buna öncülük yapiyorrr
AMERİKAYLA DOST YAŞAMAK ZORUNDAYIZ
Yahu birkerede de ki hata yaptım hep o bu şu suçlu iğrenç valla ne diyeyim iğrenç midem bulanıyor artık haber seyretmiyoruz malum sesi ve yüzü görmemek için ama kaçış yok her yerde buradan söylüyorum kalpazan akp fetö nün bıraktığı yerden devam ediyor ve ülkeyi yok oluşa sürüklüyor
ne zamandan beri astsubaylar generalliğe yükselebiliyor
dolar 7 liraya dayandı istifa eden yok. merkez bankasımı sorumlu? sorumlu kimse cezasını çeksin. istifasını bassın..
ekonomiyi düzelt millet açlıktan savaşmadan kırılacak
güldüm arkadaşlar hala operasyon diyor gırtlağına kadar borca gömülmüş bir ülke herşey ithal hala konuşuyor laf olsun torba dolsun
küliyenin bahçesi geniş saltanatına saldıran olursa kullanman için bahçeye montajla ,chp,nin uçaklarına karşı kullanırsın
hadi be ülkeyi kaosa götürdünüz her yaptırımınızla bravo akp.....
buda geçer yahu dedi ve şükür etti ekonomimiz şahlandi :) bunlar iyi günlerimiz daha kimse merak etmesin ekmek arayacagiz yakindir.
vemezse 900 milyon dolar ne olacak ?
başkan haklı beyler
yaşa reis
sizin için ne var ki, saraylar, köşkler, korumalar, olan millete oluyor. allaha havale ediyorum basiretsiz yöneticileri. bu millet bunları hak etmyor.
bu da gecer yahu da , millet nefes alamiyor her sektorde kriz var.
hayırlı cumalar :)
Akp tek başına gelsin terör bitecek olmadı bi daha gelsin o zaman bitecek olmadı referandumda evet çıktığında terör bitecek Türkiye uçacaktı olmadı başkanlık sistemine geçiş olsun bitecek olmadı bedelli askerlik çıkarıp vatan millet edebiyatı yapalim
bu nasıl bertaraf etmek anlamadım 3.000 kişilik fabrika 2 ay ücretsiz izin kararı aldı müdahele edildi firmalar mal vermiyor nasıl her şey yolunda?
F-35'LERİ ÜRETİRİZ! AMA ÖNCE ARABA YAPABİLMEK LAZIM DEĞİL Mİ? PEHH
10 numara 5 yıldız
bu da geçer YAHUU demekle olsaydı bu işler.. az yiyin de yatırım yapın satmak yerine fabrika kurun
Bu da geçer de Reis,delip de geçiyor sanki...
laftan anlamaz tramp elinden gelenin en iyisini yap
Sen sürekli bir konusuyon TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fotocu
Yürü be reyis
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