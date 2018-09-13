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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 11:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TESK Genel Kurulu toplantısında konuştu. Son günlerdeki dövizdeki hareketlilikle beraber, bazı ürünlere yapılan zamlara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'iflah olmayacaklardır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TESK Genel Kurulu toplantısına katıldı. Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın 'faiz' kararı öncesi önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz konusunda hassasiyetimiz aynıdır. Ben bugüne kadar Merkez Bankası'nın enflasyon rakamlarını tutturduğunu görmedim" dedi. Öte yandan kurdaki hareketlenmeye bağlı olarak kamuda ciddi bir tasarrufa gidileceğini duyuran Erdoğan, yapılan zamalara da tepki gösterdi. "Buradan sesleniyorum, sayın başkana, ekran başında bizi izleyenlere sesleniyorum" diyen Erdoğan, "İnanın bu dönemde döviz bahanesiyle sattıkları ürünlere 1'e 3, 1'e 10 oranında zam yapanlar iflah olmayacaktır. Bunların ahilik ile alakası yoktur. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Asırlar boyu devletin ve milletin güçsüz düştüğü dönemde, ahiler esnaflar devreye girmiştir. Ahilik sadece kendini düşünmek değil tüm toplumu gözetmektir. Bugün TESK'i de ahiliğin bayraktarı olarak değerlendiriyorum.

Türkiye'nin kritik bir dönemde geçtiği dönemde sizlere çok büyük görevler düşüyor. Terör örgütlerini üzerimize salmaktan, ekonomik tetikçiliğe kadar her türlü saldırıya maruz kaldık. Her şeye rağmen zarar görmedik. Günümüz dünyasında ülkeler; demokratik olan ve olmayanlar, ekonomik olarak gelişen, gelişmekte olan ve geri kalmış olarak ayrılıyor. Demokrtatik bir ülke olduğumuzu tereddüte gerek duymayacak şekilde her zaman gösterdik. Her kim 24 Haziran seçimlerinin üzerinde bir gölge oduğunu söylüyorsa Türkiye'ye iftira atıyor demektir.

SERBEST PİYASA DIŞINA ÇIKMIYORUZ

Cumhuriyetimizi kurduğumuzda dönemin şartları gereği önce devletçi ekonomiyi tercih ettik. Sonra karma ekonomiye geçtik. Rahmetli Özal ile birlikte ise serbest ekonomiden yana tercihimizi kullandık. Biz de ülkemizi dünyaya açtık, kurumsallaştırdık ve geliştrdik.

Kurdaki dalgalanma başta olmak üzere, ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri, serbest piyasa çerçevesinin dışına çıkmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz. Küresel düzeyde finans alanında dolaşan paralar bir süredir belirli merkezlerde toplanmaya başlanmıştır.

YENİ ADIMLARIMIZ OLACAK

Döviz kurundaki dalgalanmayı önleyecek pek çok tedbiri hayata geçiriyoruz, yeni adımlarımız olacak. Zor dönemler, zor kararlar vermeyi ve uygulamayı gerektirir. Biz de bu kararları almaktan asla çekinmiyoruz. Tüm kurumlarımızda gece gündüz çalışıyoruz.

DÜN AKŞAM İMZALADIM

Önümüzdeki günlerde yeni adımlarımız olacak. Örneğin dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. Dün akşam imzaladım ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Dışarıyla işi olmayan hiç kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir. Kendi paramızla konuşulması ve fiyatlanması gerekiyor. Gereken düzenlemeyi yaptık, adımlarımızı atıyoruz.

GENİŞ TASARRUF TEDBİRLERİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Bir diğer başlık olarak kamuda geniş bir tasarruf tedbirini hayata geçiriyoruz. Kamuda kullanılan araçları nitelik ve nicelik olarak sınırlandırıyoruz.

Personel alımında da tedbirli davranıyoruz. İsraf ekonomisi değil üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz.

FAİZ KONUSUNDA HASSASİYETİM AYNIDIR

Faiz konusunda hassasiyetimiz ayndır. Değişen bir yaklaşımım yoktur. Merkez Bankası bağımsız ya, o kendi kararını kendisi alır. Ama diğer özel bankalar neye göre nasıl hareket ediyor.
Hadi Merkez Bankası faiz arttıyor, özel bankalara ne oluyor? Yüzde 50'li faiz oranları size bir şey kazandırıyor mu? Bundan ancak eroin tüccarları kazanır. Faiz denen sömürü aracının kullanılmasına vesile olamayız. Faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla vesile ve aracı olamayız.

Faiz ve enflasyon bir sebeb sonuç ilişkisi olarak masaya yaptırdığımız zaman faiz sebep, enflasyon neticedir. Eğer tam tersini dersen bu işi bilmiyorsundur.

MERKEZ BANKASI'NA ENFLASYON TEPKİSİ

Ben bugüne kadar Merkez Bankası'nın enflasyon rakamlarını tutturduğunu görmedim. Hala akıllanmayacak mıyız? 16 yıldır biz bu işin içindeyiz.

TÜSİAD kendisi söylüyor, faiz çok yüksek diye... Bu yüksek faizi düşürelim. 5 milyon lira için özel bir banka yüzde 42 faiz isterse, ne yapacak o patron; ayakta durabilir mi?

İFLAH OLMAYACAKLAR

Bankalar kredi faizlerinin musluklarını kısarak yangının üzerine körükle giderlerse zararlı çıkarlar. Buradan sesleniyorum, sayın başkana, ekran başında bizi izleyenlere sesleniyorum. İnanın bu dönemde döviz bahanesiyle sattıkları ürünlere 1'e 3, 1'e 10 oranında zam yapanlar iflah olmayacaktır. Bunların ahilik ile alakası yoktur.

Bu bir kriz değildir. Bu manipülasyona sakın aldanmayın, bu süreç geçecek. Biz bugüne kadar Türk Milleti'ne hep inandık; bugün en büyük gücümüz ülkemizin potansiyelidir.


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Okuyucu Yorumları 43 yorum
gelen zamlardan sonra insanlar alış veriş yapmıyor ödemeleri çıkartamıyoruz kepenk indiricez neyin tasarrufu???
başganım para bitincemi aklınıza gldi
bunun icin krize gerek yoktu.Har vurup harman savurmayin devlet olarak.A8’e biniyolar birde soforleri var.Lukse bakarmisin?
tasarrufa öncelikle bakan vali kaymakam gibi prokol üyelerinin kiralık araçlarını iade ederek başlamak lazım sürekli halka yüklenmemek lazım yazık günah
zaten tasarruf yapilmasi hirsizlim arsizlik engellense bu ülkenin sorunu kalmaz
yürü be başkanım her türlü arkandayiz
@esmerx81 Başkanın da saraylarıyla uçak filosuyla damadıyla eniştesiyle senin "her türlü" arkanda.
Ülkeyi bu hale düsüren sizsiniz tasarruf yapan millet olacak. Su saraydaki ve kafanizdaki israfi bitirin o yeter. Millet zaten zorunlu tasarruf yapiyor
bravo reis sendende bu beklenirdi yani şimdi sarayları saray inşaatlarını aynen arap şeyhlerine prenslerine satıyormuyuz sarayın uçaklarını helikopterlerini paraya çeviriyormuyuz sarayın mutfağını açıp halkamı dağıtacağız ailenin vakıflarını kapatıp toplanan bağışları asgari ücretliyemi verecez bundan sonra mana maltaya singapura para havale etmicezmi başka tasarruf aklıma gelmiyorki hah ha hah ha
Katar şeyhinin hediye ettiği uçağı sat. hazineye katda samimi olduğun anlaşılsın. millet seni takip eder korkma.
ZARRABI ÇAĞIR.BİRAZ PARA VERSİN.
evet yazlık saray yaparak tasarruf yapıyoruz.
makam araçlarını iptal edin yeter
hani dünya bizi kıskanıyordu.hani dünyanın bilmem kaçıncı büyük ekonomisine sahiptik
tasarrufu yeni yapılan saraylardan mı vazgeçerek yapıcak acaba diye düşündüm bi an ama hemen geçti öyle bişey mümkün değil sonuçta itibarın tasarrufu olmaz demişti kendileri
üretim ekonomisine geçiyoruz diyorsan bu zamana kadar israf ettiğinizi kabul ediyorsunuz demektir. yeni politikaya göre öğretmen atamaları iptal gibi gözüküyor.. keşke öğretmen yerine imam olsaydım..
vergi veren biz tatile gitmeyen biz sabah akşam eve işe giden biz daha neyin tasarrufunu yapalim ulkede bos gezen o kadar sıgınmacı varki onlara söyleyin
asıl tasarruf ihalelerden yapılır ve vergi borcu olan holdingler affa sokulmaz. sonra bu duruma geliriz
İsraf ekonomisine son verileceğine inanıyoruz.Bu arada saray harcamaları masraflarıda yarıya iner inşallah.Başkanlığa uçak alımı varmı ,kaç uçağı var,ayrıca kamu araçlarınında en az yarıya ineceğine şüphemiz yok.
amk esnafmı kaldı memlekette hala esnaf zor durumda devreye girsin diyosunuz 16 senede zengin ettiğiniz yandaşlarınız büyük firmalar ellerini cebine atsın hadi bakalım.....
anlaşıldı merkez bankası faiz para kurulu faiz artırımına gitse bile, itirazlar söz konusu buda = dolar 8.70 7.80 arası (:
Tam dünya lideri.Komşu ülkede muhaliflerin tümüne maaaş bağlıyor hepisine ev veriyor.Ulu orta her şey hakkında konuşuyor...Maşallah Putinden dünyanın gözü önünde naklen yediği fırçayı bile yüzsüzlük yapıp kendi lehine çevriyoe.Maşallah dünya liderine
yandaşların çaldığınıın %10 u azalsa bu ülke ihya olur gerisini siz düşünün....
İnsanlarla alay etme bari.Uçaklar,saraylar,makam araçları vs.Hani tasarruf.
tasarufa şehirlerdeki muhtralıkları kapatarak başlayabilirsiniz ayrıca olmayan köylerin bile muhtarları var köyde 3 ev var muhtarı var bunları gereksiz bürokratları araçları kaldırın ülke her ay kara geçip denk bütçeye ulaşacak
bi günde zamlar olmayacak herkes refah icinde yaşayacak asgari ucret artacak insanlarimiz rahat nefes alacak ben sarayda oturmicam lüks yasamicam ama halkim ferah icinde yasayacak diyecegi gunler yakin mi acaba sayin cumhurbaskanimiz
olan hep garibana oluyor heeeppp sıka sıka sıkacak yerimizde kalmadı
toplumla alay ediliyor !!!!
GÜNAYDIN
konuşma artık Allah aşkına ya. sabah öğle akşam konuşuyorsun, sonra dolar fırlıyor.
ne tasarrufu once devletin tasarruf yapmasi lazim
5 yaşında çocuk mu yazdı bu metni her 3 kelimeden biri yanlış. Asrılar boyu ahilin bayraktarı Türkiye'nin kritik bir dönemde geçtiği dönemde sizlere çok büyük görevle düşüyor. üzerimzie salmktan, Demokrtatik söylüyorSa Türkiye'ye iftan ediyor demektir. Bizde ülkemizi dünayaya çatık kurumsallaştırdık, geliştrdik. kruumlarımızda
İNANMIYORUM SİZE İNANMIYORUM. BU GÜN KAPATTIĞIM DÜKKANIMDA SİFTAH ETMEDİN. SİZ NEYİN HESABINI YAPIYORSUNUZ. BİTTİ BİTTİ. DÜŞÜN YAKAMIZDAN BABA OĞUL DAMAT ENİŞTE BİTİRDİNİZ ÜLKEYİ.
sarayda hastanemi olsa hem ekonomik hemde faydalı olur bence fuzili masraf
sizde tasarruf yapsanız biraz.150 araçlık konvoy 10 uçak sarayın masrafları yaşadığınız lüks yaşam. ya bunlarda tasarruf yapacakmisiniz. ekonominin e sinden bile anlamayan insanlar ancak ülkenim batmasını sağlarlar. şu anda olduğu gibi
bence sadece özel değil devlet bankalarıda yüksek faizle kredi vermeye başladı bunun önüne geçilmezse alım satım işleri durur hareketlilik biter bankalar kadar fırsatcı bi sektör yok bu ülkede daha cok kazanmak daha cok kazanmak amaçları başka bi amaç yok
Geç kalınmış bir karar
Tabi sana saray ; millete ahır. sonra da halka ya sabır ya sabır.....Unutma reis Yukarıda adaletli herşeyi gören Allah var Allahhhhhh.Hesap günü var hesapppppp
Herkes memnunki halinden. yine seçildi AKP..! ne kadar halka kazzık soksan halk kazıktan hoşlanıyor.
400 milyon dolarlık uçak alarak mı, 1500 odalı sarayla mı veyahut 300 odalı yazlık saray yaparak mı tasarruf yapacağız sayın başkanım. İlk önce tasarruf siz yapın bizlere de örnek olsun...
PARDON DA SAMSUN UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDEYİM TSO BAŞKANININ MAKAM ARABASI 600.000.00 tl sadece bu kaçtane oda başkanı var türkiyede bi hesaplayalım
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