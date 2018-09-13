Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TESK Genel Kurulu toplantısına katıldı. Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın 'faiz' kararı öncesi önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz konusunda hassasiyetimiz aynıdır. Ben bugüne kadar Merkez Bankası'nın enflasyon rakamlarını tutturduğunu görmedim" dedi. Öte yandan kurdaki hareketlenmeye bağlı olarak kamuda ciddi bir tasarrufa gidileceğini duyuran Erdoğan, yapılan zamalara da tepki gösterdi. "Buradan sesleniyorum, sayın başkana, ekran başında bizi izleyenlere sesleniyorum" diyen Erdoğan, "İnanın bu dönemde döviz bahanesiyle sattıkları ürünlere 1'e 3, 1'e 10 oranında zam yapanlar iflah olmayacaktır. Bunların ahilik ile alakası yoktur. " ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Asırlar boyu devletin ve milletin güçsüz düştüğü dönemde, ahiler esnaflar devreye girmiştir. Ahilik sadece kendini düşünmek değil tüm toplumu gözetmektir. Bugün TESK'i de ahiliğin bayraktarı olarak değerlendiriyorum. Türkiye'nin kritik bir dönemde geçtiği dönemde sizlere çok büyük görevler düşüyor. Terör örgütlerini üzerimize salmaktan, ekonomik tetikçiliğe kadar her türlü saldırıya maruz kaldık. Her şeye rağmen zarar görmedik. Günümüz dünyasında ülkeler; demokratik olan ve olmayanlar, ekonomik olarak gelişen, gelişmekte olan ve geri kalmış olarak ayrılıyor. Demokrtatik bir ülke olduğumuzu tereddüte gerek duymayacak şekilde her zaman gösterdik. Her kim 24 Haziran seçimlerinin üzerinde bir gölge oduğunu söylüyorsa Türkiye'ye iftira atıyor demektir.

SERBEST PİYASA DIŞINA ÇIKMIYORUZ Cumhuriyetimizi kurduğumuzda dönemin şartları gereği önce devletçi ekonomiyi tercih ettik. Sonra karma ekonomiye geçtik. Rahmetli Özal ile birlikte ise serbest ekonomiden yana tercihimizi kullandık. Biz de ülkemizi dünyaya açtık, kurumsallaştırdık ve geliştrdik. Kurdaki dalgalanma başta olmak üzere, ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri, serbest piyasa çerçevesinin dışına çıkmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz. Küresel düzeyde finans alanında dolaşan paralar bir süredir belirli merkezlerde toplanmaya başlanmıştır. YENİ ADIMLARIMIZ OLACAK Döviz kurundaki dalgalanmayı önleyecek pek çok tedbiri hayata geçiriyoruz, yeni adımlarımız olacak. Zor dönemler, zor kararlar vermeyi ve uygulamayı gerektirir. Biz de bu kararları almaktan asla çekinmiyoruz. Tüm kurumlarımızda gece gündüz çalışıyoruz. DÜN AKŞAM İMZALADIM



Önümüzdeki günlerde yeni adımlarımız olacak. Örneğin dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. Dün akşam imzaladım ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Dışarıyla işi olmayan hiç kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir. Kendi paramızla konuşulması ve fiyatlanması gerekiyor. Gereken düzenlemeyi yaptık, adımlarımızı atıyoruz.

GENİŞ TASARRUF TEDBİRLERİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ



Bir diğer başlık olarak kamuda geniş bir tasarruf tedbirini hayata geçiriyoruz. Kamuda kullanılan araçları nitelik ve nicelik olarak sınırlandırıyoruz. Personel alımında da tedbirli davranıyoruz. İsraf ekonomisi değil üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz. FAİZ KONUSUNDA HASSASİYETİM AYNIDIR Faiz konusunda hassasiyetimiz ayndır. Değişen bir yaklaşımım yoktur. Merkez Bankası bağımsız ya, o kendi kararını kendisi alır. Ama diğer özel bankalar neye göre nasıl hareket ediyor.

Hadi Merkez Bankası faiz arttıyor, özel bankalara ne oluyor? Yüzde 50'li faiz oranları size bir şey kazandırıyor mu? Bundan ancak eroin tüccarları kazanır. Faiz denen sömürü aracının kullanılmasına vesile olamayız. Faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla vesile ve aracı olamayız. Faiz ve enflasyon bir sebeb sonuç ilişkisi olarak masaya yaptırdığımız zaman faiz sebep, enflasyon neticedir. Eğer tam tersini dersen bu işi bilmiyorsundur. MERKEZ BANKASI'NA ENFLASYON TEPKİSİ