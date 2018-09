Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TESK Genel Kurulu toplantısına katıldı. Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın 'faiz' kararı öncesi önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz konusunda hassasiyetimiz aynıdır. Ben bugüne kadar Merkez Bankası'nın enflasyon rakamlarını tutturduğunu görmedim" dedi. Öte yandan kurdaki hareketlenmeye bağlı olarak kamuda ciddi bir tasarrufa gidileceğini duyuran Erdoğan, yapılan zamalara da tepki gösterdi. "Buradan sesleniyorum, sayın başkana, ekran başında bizi izleyenlere sesleniyorum" diyen Erdoğan, "İnanın bu dönemde döviz bahanesiyle sattıkları ürünlere 1'e 3, 1'e 10 oranında zam yapanlar iflah olmayacaktır. Bunların ahilik ile alakası yoktur. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Asırlar boyu devletin ve milletin güçsüz düştüğü dönemde, ahiler esnaflar devreye girmiştir. Ahilik sadece kendini düşünmek değil tüm toplumu gözetmektir. Bugün TESK'i de ahiliğin bayraktarı olarak değerlendiriyorum.

Türkiye'nin kritik bir dönemde geçtiği dönemde sizlere çok büyük görevler düşüyor. Terör örgütlerini üzerimize salmaktan, ekonomik tetikçiliğe kadar her türlü saldırıya maruz kaldık. Her şeye rağmen zarar görmedik. Günümüz dünyasında ülkeler; demokratik olan ve olmayanlar, ekonomik olarak gelişen, gelişmekte olan ve geri kalmış olarak ayrılıyor. Demokrtatik bir ülke olduğumuzu tereddüte gerek duymayacak şekilde her zaman gösterdik. Her kim 24 Haziran seçimlerinin üzerinde bir gölge oduğunu söylüyorsa Türkiye'ye iftira atıyor demektir.