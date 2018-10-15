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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 15:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 35. İl Müftüleri Toplantısı’nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

15 Temmuz gecesi her biri Sütçü İmam'a dönüşen tüm din görevlilerinden Allah razı olsun diyorum. 15 Temmuz destanımızla iftihar etsek de rabbim bu milleti bir daha böyle bir destan yazmak zorunda bırakmasın. Tarih, ibret almayanlar için tekerrür eder.

"ÖZELEŞTİRİMİZİ AÇIK YÜREKLİLİKLE YAPABİLMELİYİZ"

15 Temmuz ihaneti ve FETÖ konusundaki özeleştirimizi açık yüreklilikle yapabilmeliyiz. FETÖ ihanet çetesinin 40 yıl boyunca devlet ve toplum yapımıza sirayet edebilmesi bu konuda bazı eksiklerin olduğunu gösteriyor.

FETÖ BİR SEBEP DEĞİL YANLIŞ BİR SİSTEMİN SONUCUDUR

FETÖ bir sebep değil, yanlış bir sistemin sonucudur. FETÖ 1970'lerin ortasında bünyeye girmiş, 40 yıl boyunca da o bünyede sinsice büyümüş, palazlanmış, vücudun farklı organlarına bulaşmış habis bir urdur. FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama biz de geç kaldık. Ve bu geç kalışın bedelini da maalesef ödedik.

Ayrıntılar geliyor...

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