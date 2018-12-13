Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek tek açıkladı:
Özel sermaye yatırımlarının artırılması, yüksek teknoloji yatırımlarına alternatif finansman sağlanması için Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak.
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturulacak.
Yeni kimlik ve ehliyet için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz.
Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin Ocak ayında ihalesi yapılmak suretiyle temeli atılacak.
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
TABELA KİRLİLİĞİYLE MÜCADELE BAŞLIYOR
Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.
YARGIYA YENİ BİR YAPI GETİRİYORUZ
Adalet Bakanlığımız yargıda hedef süre uygulamasını 3 Ağustos'ta başarıyla tamamladı. İkinci eylem planımızda soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef sürelerin vatandaşlarımıza bildirilmesini sağlıyoruz. Türk yargı sistemine yeni bir yapı getiriyoruz hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz.
Aktif yaşlanma ve yaşlı hakları konusunda farkındalık oluşturmak için 2019 yılında Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenliyoruz.
81 İLİMİZDE KURUYORUZ
81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz. Üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz.
Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden yararlanmasını öngören mevzuatın teknik çalışması tamamlandı.2019 yılını yaşlı yılı ilan ederek Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenliyoruz
8.5 MİLYON BAŞVURU ALDIK
İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz.
FETÖ ve PKK/PYD’nin yurt dışı finansmanının kesilmesi için çalışmalara hız verdik. Önümüzdeki 100 günde FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik önemli adımlar atıyoruz. Ülkemizin bekasına tehdit olan FETÖ ve PKK’nın dış kaynaklarının kesilmesine hız verdik.
TAKSİM'DEKİ AKM'NİN DURUMU
Taksim'deki AKM'nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, oradaki o dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz.
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM
İkinci 100 Günlük İcraat Programı doğrultusunda, temel eğitimden ortaöğretime geçişteki sınavsız okullara yerleştirme kriterleri güncellenecek.
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturulacak.
YANLIŞI YAPANIN CANINI YAKARIZ
Tıbbi sarf malzemelerin elektronik ortamda hızlı ve güvenli şekilde teminine imkan veren 'Sağlık Market' uygulamsını hayata geçirdik. Artık gidip mahalledeki marketten bu malzemeleri almayacağız. Her şey sağlık marketten. Sauın Bakan'da burada, aksi takdirde yanlışı yapanların canını yakarız.
20 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU
Yerli ve milli üretim için ileri teknoloji alanlarında girişimcilere 165 milyon liralık destek sağladık. İlk milli lazerin testlerini başarıyla tamamladık.
520 doktora öğrencisinin desteklenmesine karar verdik. Milli Uzay Projesiyle ilgili tarihi bir adım attık. Türkiye, Uzay Ajansı’nın kuruluşunu tamamladı. 20 yıllık hayal gerçek oldu
GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek.
Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz.
Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.
Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz. Kırsal kalkınmaya yönelik çiftçilerimize 710 milyon liralık destek sağladık. 210 milyon lira hibe desteği verdik.
Dış ticarette yerel paraların kullanılması için 12 ülkede girişimlerde bulunduk.
BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 26 BİN 496 KİLOMETREYE ÇIKARDIK
Silvan Tünellerinin ihalesini tamamladık, sözleşmesini imzaladık.
Ülkemizde bölünmüş yol sayısını 26 bin 496 kilometreye çıkardık. 329 kilometre bölünmüş yol daha tamamlanarak ülkemizin toplam bölünmüş yol sayısını 26 bin 496 kilometreye çıkardık.
30 kilometre yeni karayolu tünelini hizmete açtık, dağları deldik. Yenilenmiş demiryollarının uzunluğunu 10 bin 915 kilometreye çıkardık.
Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.
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