Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek.

Yeni kimlik ve ehliyet için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz.

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturulacak.

FETÖ ve PKK/PYD’nin yurt dışı finansmanının kesilmesi için çalışmalara hız verdik. Önümüzdeki 100 günde FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik önemli adımlar atıyoruz. Ülkemizin bekasına tehdit olan FETÖ ve PKK’nın dış kaynaklarının kesilmesine hız verdik.

Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden yararlanmasını öngören mevzuatın teknik çalışması tamamlandı.2019 yılını yaşlı yılı ilan ederek Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenliyoruz

Aktif yaşlanma ve yaşlı hakları konusunda farkındalık oluşturmak için 2019 yılında Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenliyoruz.

Adalet Bakanlığımız yargıda hedef süre uygulamasını 3 Ağustos'ta başarıyla tamamladı. İkinci eylem planımızda soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef sürelerin vatandaşlarımıza bildirilmesini sağlıyoruz. Türk yargı sistemine yeni bir yapı getiriyoruz hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz.

Yerli ve milli üretim için ileri teknoloji alanlarında girişimcilere 165 milyon liralık destek sağladık. İlk milli lazerin testlerini başarıyla tamamladık.

Tıbbi sarf malzemelerin elektronik ortamda hızlı ve güvenli şekilde teminine imkan veren 'Sağlık Market' uygulamsını hayata geçirdik. Artık gidip mahalledeki marketten bu malzemeleri almayacağız. Her şey sağlık marketten. Sauın Bakan'da burada, aksi takdirde yanlışı yapanların canını yakarız.

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturulacak.

Taksim'deki AKM'nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, oradaki o dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz.

520 doktora öğrencisinin desteklenmesine karar verdik. Milli Uzay Projesiyle ilgili tarihi bir adım attık. Türkiye, Uzay Ajansı’nın kuruluşunu tamamladı. 20 yıllık hayal gerçek oldu

GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek.

Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz.

Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.

Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz. Kırsal kalkınmaya yönelik çiftçilerimize 710 milyon liralık destek sağladık. 210 milyon lira hibe desteği verdik.

Dış ticarette yerel paraların kullanılması için 12 ülkede girişimlerde bulunduk.

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 26 BİN 496 KİLOMETREYE ÇIKARDIK

Silvan Tünellerinin ihalesini tamamladık, sözleşmesini imzaladık.

Ülkemizde bölünmüş yol sayısını 26 bin 496 kilometreye çıkardık. 329 kilometre bölünmüş yol daha tamamlanarak ülkemizin toplam bölünmüş yol sayısını 26 bin 496 kilometreye çıkardık.

30 kilometre yeni karayolu tünelini hizmete açtık, dağları deldik. Yenilenmiş demiryollarının uzunluğunu 10 bin 915 kilometreye çıkardık.

Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.

