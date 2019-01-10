Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Tek parti döneminde ecdadın pek çok mirası gibi müziğimiz de yaftalanarak yok edilmeye çalışılmıştır. Rahmetli Menderes müziğimiz üzerindeki yasakları kaldırmıştı.

Kültür sanat ve edebiyat dünyamızın kıymetli mensupları, değerli misafirler sizleri sevgiyle selamlıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel ödülünü Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Müzesi'ne verilmesini isabetli buluyorum.

Erdoğan'ın konuşmasından önce sahneye çıkan Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Bestekar Amir Ateş, Türk sanat musikisinden parçalar söyledi. Ateş, konserini bitirdikten sonra sahneden inmek istedi. Bu sırada arayan giren Erdoğan, usta sanatçıdan bir parça daha okumasını istedi. Erdoğan'ın bu isteği kırmayan usta sanatçı, bir parça okudu. Konserini bitirdikten sonra Erdoğan, Ateş'e teşekkür etti.

Ara Güler kendisinin fotomuhabiri olduğunu söylerdi. Ama bizler onun eserlerindeki ruhu görüp, kendisini sanatçı olarak sıfatlandırmaktan onur duyuyoruz. Ara Güler'in mirasına sahip çıkan Doğuş Grubu'na da teşekkür etmek istiyorum.

Bir milletin estetik zevki yoksa o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması mümkün değildir. Buna karşılık insanların manevi doyumunu ihmal etmiş, sadece maddi varlıklarla hüküm süren toplumların tarihte iz bırakamadıklarını açıkça görüyoruz. Kültür ve sanata önem veren devletler tarihin sayfalarında kadim bir millet olarak kaydedilmenin şerefine nail oluyorlar.

BİZE DÜŞEN GÖREV...

İnsanlar ve devletler gelip geçmiştir ama değerler günümüze ulaşmıştır. Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere, coğrafyamızda kurduğumuz devletlerin bugüne ulaşan izleri, medeniyetimizin ve kültürümüzün bu topraklara vurulmuş birer mühürleri gibidir.

Bize düşen görev de devraldığımız bu büyük medeniyet hazinesine yakışır şekilde davranmak. Yeni eserlerle ecdada layık, evlada da örnek olmaktır.