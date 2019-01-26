Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Ne söyleyeceğimi biliyorsunuz, 'Zalimler için yaşasın cehennem'.

Cumhuriyetle birlikte kurulduk diyenler yerlerde sürünüyor. Atatürk'le birlikte kurulduk diyenler yerlerde sürünüyor. Çünkü Atatürk'ü en çok onlar sömürdü. Zaten sağ olsa ilk önce onlardan hesap sorardı.

Irak'ta yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız kalktı. Artık onları inlerinde vuracağız.

Dindarların böyle bir şey yapması mümkün mü? Dindarlar böyle bir şey yapamaz. Biz peygamberimizin özellikle hayvanlara karşı tutumundan nasibini almışız.

Gaziantep'ten Ankara'ya sesleniyorum: Aman ha oylarınıza dikkat. Oylarınızı kime vereceğinizi iyi bilin.

Ayrıntılar geliyor…

