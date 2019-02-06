Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ'de Teknokent açılış töreninde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Gençlerimizle birlikte daha büyük hayaller kurmanın dönemindeyiz.
ODTÜ başarıları ile hep adından söz ettirmiştir.
Eskiler su-i misal misal olmaz demişler. Biz de ODTÜ'yi hep kaliteli öğrencileriyle, sahip olduğu yüksek standartlı öğretim kadrosuyla değerlendiriyoruz.
Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür. Yüksek öğretim sistemimizi çok daha ileriye taşımamız şart. Halihazırda çok ideal bir yüksek öğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye güçlendikçe bu alanda daha kapsamlı adımlar atmakta kararlıyız.
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