Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ataşehir'de vatandaşlara hitap hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 44 ile bu kardeşinize sahip çıktınız. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Yeni bir imtihan var. Tarihi bir seçimin arefesindeyiz. 31 Mart 2019 tarihinde 41 gün sonra inşallah sandıklara gidiyoruz. Sadece belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı belirlemekte kalmayacak çok daha hayati bir karar vereceğiz. Bu seçimde sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir. Bu seçimler Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir. "İNŞALLAH 31 MART'TA ATEŞEHİR'İ CHP'DEN KURTARACAĞIZ" Kandil ve Pensilvanya destekli zillet ittifakı kapalı kapılar ardında pazarlıklar yaparken biz çoktan yola revan olduk. 31 Mart akşamına kadar sürecek ilçe seçim maratonumuza siz Ataşehirli kardeşlerimizle birlikte bismillah diyoruz. İnşallah bu sefer hem ilçe belediyesinde hem büyükşehirde destan yazacağız. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Ataşehir'i CHP esaretinden hep birlikte kurtaracağız.

"DEVLET OLARAK GÖNDERDİĞİMİZ PARALARI KANDİL'E GÖNDERDİLER" Biz CHP gibi istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Bize oy versin vermesin 82 milyonun her bir ferdine aynı kalitede hizmet sunuyoruz. İşte Güneydoğu. Onlara devlet olarak gönderdiğimiz para ne oldu? Onlar bu paraları Kandil'e gönderdi. Oralara kayum atadık, oralar şimdi batı belediyeleri gibi oldu. Aynı şeyi Şırnak'ta, Siirt'te, Hakkari'de görürsünüz. Aynı şeyi Van'da, Mardin'de görürsünüz. Mesele terör anlayışıyla buluşursa maalesef her taraf çukur olur. Bunlar oraları çukur haline getirdiler. Biz de bunlara karşı aldığımız tedbirlerle bu işi bozduk. "BİNALİ YILDIRIRIM KARDEŞİM İSTANBUL'A HİZMET EDECEK" önce Marmaray sonra Avrasya'yla iki kıtayı biz kavuşturduk biz. Şimdi İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak atadığımız Binali Yıldırım kardeşimin çok büyük emeği var. İstanbul'a da o yakışır dedik, Meclis başkanlığından aldık. Şimdi İstanbullulara hizmet verecek. İstanbulluların da Binali kardeşime sahip çıkacağına inanıyorum. Siz keyif çaylarını daha dağıtmadınız mı hanımlar? Çaylar daha gelmedi mi? Ciddi mi? Yahu ben bugün Edirne'de keyif çayı dağıttım. Ben dağacağım hepsini.

"DEDEM FATİH DENİZDEN BİZ DE DENİZİN DİBİNDEN YÜRÜTTÜK" Şimdi üç katlı büyük İstanbul Projesini hayata geçireceğiz. Yine İstanbul'u denizin altından bağlıyoruz. Dedemiz Fatih'i o kadırgaları denizden yürüttü. Dedem karadan yürüttüğüne göre biz de önce Marmaray, ardından Avrasya şimdi de üç katlı tünelle yürüyoruz. Sancaktepe Şehir Hastanesi ihale aşamasında. Sizin hayatınızı kolaylaştıran, İstanbul'un herhangi bir yerine hızlı, konforlu ulaşımı sağlayan pekçok projeyi hayata geçirdik. Kadıköy-Kartal metto hattını sizlerin hizmetine biz sunduk. Bu hattı Tavşantepe'ye kadar uzattık. YENİSAHRA-BARBAROS'UN 5 BİNLİK VE BİNLİK İMAR PLANI TAMAM Burada bir müjde vermek istiyorum. 30 yıllık beklenti sona eriyor. Buna dikkat edin. Yenisahara-Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi büyükşehir belediyemiz geçen hafta halletti. En büyük beklentiydi, 5 binlik ve binlikti, bu çıkarıldı. Bu işler bizim işimiz. Biz dertliyiz, dertli. Biz bu millete aşığımız, aşık. 57 bin kardeşimizin yaşadığı Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana mahallelerindeki mülkiyet sorununu da çözüme kavuşturuyoruz.