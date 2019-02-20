Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

''16 Nisan halk oylamasında Altındağ 63,3 ile kalıcı istikrar dedi. Son olarak 24 Haziran'da Altındağ bir kez daha bize partimize ve Cumhur İttifakı'na rekor düzeyde oy oranları ile sahip çıktı. 31 Mart akşamında bu başarılarımıza bir yenisini ekleyeceğiz.

Altındağlı kardeşlerime sormak istiyorum. Ankara 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na evet diyor musun? 31 Mart Gazze, Filistin, Suriye, Irak, Arakan Türkistan coğrafyamızın tüm mazlum halkları için dünyaya verilmiş gür bir mesaj olsun. 31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır.

''SANDIKLARDA BUNLARA EN GÜZEL OSMANLI TOKADINI VURACAĞIZ''

İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor, Kandil'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet, dörtlü çete, 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'da beraber olacaksınız' diyorlar. 'Batıda da AK Parti'yi, Erdoğan'ı çökertmek için bazı yerlerde HDP olarak seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz' diyorlar. Bizler bu terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız.