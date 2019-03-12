Cumhurbaşkanı Erdoğan: Günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Açılışı yapılan hattın günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacağını söyleyen Erdoğan, "Gebze - Halkalı Banliyö Tren Hattı İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey." dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"İstanbul'un en işlek ve trafik yoğunluğu en çok olan bu hat tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu banliyö hattımız tek başına taşıyacak. Toplamda Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat diğer hatlarla entegrasyonuyla İstanbul trafiğinde rahatlamaya yol açacak. Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz.
Marmaray bu projesinin en stratejik bölümü. Buradan bineceksin denizin altından Avrupa'ya. Eskiden tren hatları Haydarpaşa'ya, Avrupa yakasında Sirkeci'ye kadar. Biz bu iki hattı birleştirdik. Bir diğerini de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kuruyoruz. Buradaki eski banliyö hattının İstanbul'un ihtiyaçlarına cevap vermesinden çok uzak.
İstanbul'u bir uçtan bir uca böyle kat etmek zorlu bir işti. Bugüne kadar 1,4 milyar euro, yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan Gebze-Halkalı tren hattının şehrimize kazandırılmasına hizmet eden herkesi tebrik ediyorum. Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre raylı sistem uzunluğunu 233 kilometreye ulaştırmış oluyoruz.
1994 yılında şehrimizin ulaşım sorunun çözümünün raylı sistemden geçtiğini görmüştük. Osmanlı döneminde Karaköy-Beyoğlu arasında yapılan tünel dünyanın en eski 2'nci metrosudur. Ancak daha sonraki yöneticiler İstanbul'u ulaşımda bir batağa saplamıştır. Taksim-4.Levent arasındaki metroyu kurmaya başladık. İlk metro hattını 2000 yılında hizmete aldık. Bugün 233 kilometreye kadar çıkardık. Hedefimiz ilk etapta 500, sonra 1100 kilometreye ulaşmaktır.
Bu kardeşiniz 4,5 yıl ülkenin Cumhurbaşkanı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, ilçelerde de tüm belediye başkanlarıyla el ele vereceğiz ve İstanbul'u farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız. 1994'te İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldum. O zaman Kartal'ın durumu neydi? Çöp, çukur, çamur var mıydı? Sokak aralarında asfalt var mıydı, parke vs var mıydı? Kartal'ı bugünkü haline o gün getirdik. Bu hızlı gidişi maalesef devam ettiremedik.