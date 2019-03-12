Cumhurbaşkanı Erdoğan: Günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Açılışı yapılan hattın günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacağını söyleyen Erdoğan, "Gebze - Halkalı Banliyö Tren Hattı İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İstanbul'un en işlek ve trafik yoğunluğu en çok olan bu hat tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu banliyö hattımız tek başına taşıyacak. Toplamda Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat diğer hatlarla entegrasyonuyla İstanbul trafiğinde rahatlamaya yol açacak. Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz.

Marmaray bu projesinin en stratejik bölümü. Buradan bineceksin denizin altından Avrupa'ya. Eskiden tren hatları Haydarpaşa'ya, Avrupa yakasında Sirkeci'ye kadar. Biz bu iki hattı birleştirdik. Bir diğerini de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kuruyoruz. Buradaki eski banliyö hattının İstanbul'un ihtiyaçlarına cevap vermesinden çok uzak.