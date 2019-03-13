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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 21:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünün Firavunları, Nemrutları vardı, bugünün de Firavunları, Nemrutları var. Hak, batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele ilanihaye devam edecek. Dünyayı hırs, hınç ve haset değil, iyilik değiştirecektir. Dünyayı kin ve nefret değil, ihsan ayakta tutacaktır.

Savaşın, yoksulluğun ve husumetin yaydığı o kara bulutları insanlığın ufkundan iyi kalpler kaldıracaktır.

Be Netenyahu, sen zalimsin zalim. Şuanda İsrail'de cezaevinde binlerce kadın, yaşlı, çocuk... Bunları sen cezaevinde tutan değil misin?

Utanmadan sıkılmadan konuşuyorsun. Bizim Mescid-i aksamıza postallarla girenler senin askerin, polisin değil mi? Din adamlarını dövenler senin askerin polisin değil mi?

Bizi tahrik etmeye çalışıyorsan, biz tahrik olmayacağız. Biz bu oyunlara gelmeyiz.

Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan İyilik Ödülleri

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