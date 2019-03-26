Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Resmi rakamları aldım. Sadece bu meydanda 35 bin kişi var, bir bu kadar da yollarda var.

Rekor oy oranıyla bu kardeşinize, partinize sahip çıktınız.

Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlere Adıyamanlılar olarak sandıkta unutamayacakları bir ders verdiniz.

Şimdi önümüzde bir sınav daha var. Çok kritik kararlar vereceğiz. Sandık bizim namusumuzdur. Milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz yıkılmaz kalesidir.

Hak ve özgürlük mücadelesinin sandıkta başarıya ulaşmasında menderes'in Polatkan'ın Zorlu'nun hakkı vardır.

Bu davaya ihanet edenler bu davanın saflarında yer alamazlar.

Sandık bizim namusumuzdur, sandık milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir.

Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar.

Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor. Ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun?

(Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idamı) 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz.

