Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere Rusya'ya gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; Biraz sonra Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere Moskova'ya hareket edeceğiz. İşbirliğimiz artarak güçlenerek devam ediyor. Bu toplantı sayın Putin ile yılbaşından itibaren 3. defa yüz yüze görüşeceğimiz bir buluşma olacaktır. Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağız. Ekonomik ve ticari işbirliklerimizi nasıl arttırabileceğimizi nasıl geliştirebileceğimizi görüşeceğiz. VİZE SERBESTİSİ Vize serbestisi konusu da görüşmemizde yer alacak önemli bir başlık. Öncelikle tır şoförleri için acilen uygulamaya geçilmesi daha sonra da tüm vatandaşlarımızı kapsaması hedefimizdir. Alacağımız kararların ve anlaşmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum.

SINIR ÖTESİ OPERASYON Bütün hazırlıklarımız yapılmış durumda. Sınır boyunca her şeyimizle hazır konumdayız. O sır cümle aynen masadadır. Bir gece ansızın gelebiliriz. Baş başa görüşmemizde ele alacağımız bir konudur. NETANYAHU'NUN AÇIKLAMALARI Yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. ABD'yi arkalarına alarak hep bu adımları atmışlardır. Amerika'nın dayatmasıyla bir kaç yer de bunlara uymuştur. BM ise buna uymamıştır. Aynı takım elbise ve kravatla çıkıp bu işi oldu bittiye getirmek istemektedirler. Ortadoğu'ya karanlık bire gelecek hazırlamaları kabul edilemez. Batı Şeria kesinlikle Filistinlilerin topraklarıdır. İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İstanbul'da usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz. Bundan sonraki süreç yargı sürecidir. Bu işin patronu da YSK'dır. Burada bizlerde örgütlü suçların yapıldığını tespit etmiş durumdayız. Belgelerimiz var, televizyon ve kamera tespitlerimiz var. Honda, Türkiye fabrikasında üretimini 2021'de bitirecek 'KAZANDIM HAVASINA GİRMESİNE HAKKI YOK' 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul’da kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmesine hakkı yok. İtiraz süreci biter çıkan netice başımızın üstüne.