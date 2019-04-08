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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 10:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Moskova ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili yapılan itirazları ve gelinen son noktayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'da usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz. Bundan sonraki süreç yargı sürecidir. Bu işin patronu da YSK'dır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere Rusya'ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Biraz sonra Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere Moskova'ya hareket edeceğiz. İşbirliğimiz artarak güçlenerek devam ediyor. Bu toplantı sayın Putin ile yılbaşından itibaren 3. defa yüz yüze görüşeceğimiz bir buluşma olacaktır. Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağız. Ekonomik ve ticari işbirliklerimizi nasıl arttırabileceğimizi nasıl geliştirebileceğimizi görüşeceğiz.

VİZE SERBESTİSİ

Vize serbestisi konusu da görüşmemizde yer alacak önemli bir başlık. Öncelikle tır şoförleri için acilen uygulamaya geçilmesi daha sonra da tüm vatandaşlarımızı kapsaması hedefimizdir. Alacağımız kararların ve anlaşmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum.

SINIR ÖTESİ OPERASYON

Bütün hazırlıklarımız yapılmış durumda. Sınır boyunca her şeyimizle hazır konumdayız. O sır cümle aynen masadadır. Bir gece ansızın gelebiliriz. Baş başa görüşmemizde ele alacağımız bir konudur.

NETANYAHU'NUN AÇIKLAMALARI

Yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. ABD'yi arkalarına alarak hep bu adımları atmışlardır. Amerika'nın dayatmasıyla bir kaç yer de bunlara uymuştur. BM ise buna uymamıştır. Aynı takım elbise ve kravatla çıkıp bu işi oldu bittiye getirmek istemektedirler. Ortadoğu'ya karanlık bire gelecek hazırlamaları kabul edilemez. Batı Şeria kesinlikle Filistinlilerin topraklarıdır.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul'da usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz. Bundan sonraki süreç yargı sürecidir. Bu işin patronu da YSK'dır. Burada bizlerde örgütlü suçların yapıldığını tespit etmiş durumdayız. Belgelerimiz var, televizyon ve kamera tespitlerimiz var.

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'KAZANDIM HAVASINA GİRMESİNE HAKKI YOK'

10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul’da kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmesine hakkı yok. İtiraz süreci biter çıkan netice başımızın üstüne.

Bu işin bir de sandıkta hırsızlık boyutu var. YSK'ya gidiş sandıktaki örgütlü müdahaleye karşıdır. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız.

'TEŞEKKÜRLER İSTANBUL' PANKARTLARI

Yasalara ters bir pankart asılmadıktan sonra kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. Önünde kariyerleri olan tipler bunu tartışıyor. Ya bir seçim geçilmiş. İstanbul halkına teşekkür etmekten daha doğal ne olabilir. Bay Kemal'de aynı şekilde yapabilir. Bunda bir mesele yok. YSK'nın koyacağı son noktaya kadar, bunların hiçbiri bizi rahatsız etmez.


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cumhurbaşkanı erdoğan Moskova Rusya

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