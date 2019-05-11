Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Gözlerimizi bir an olsun menzilimizden ayırmayacağız."

"Tarihin tekkür etmesini istemiyorsak daha sıkı, kuşatıcı, vizyoner anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz."

"Bu millet hala bölücü örgütün kaçırdığı evlatları için gözyaşı döküyor."

"İsrail yönetimi Gazze'ye yine bomba yağdırıyor."

" Suriye'nin eli kanlı rejimi İdlib'de hastane ve okulları varil bombaları ile vuruyor."

"Libya'da petrol kuyularının kontrolü için bir kiralık katilin azgınlıklarına göz yumuluyor."

"İnsan haklarından bahsedenler Suriye'de terör örgütünün elebaşlarını kırmızı halılarla karşılayabiliyorlar."

"Cemal Kaşıkçı olayı ile alakalı olarak Suudi Arabistan'ın gönderdiği görevlilere karşı hala bir tavır yok."

"YSK kararı sonrası yapılan açıklamalar da hep aynı tavır. Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2 yıl sonra iptal edilebiliyor. Hiç ses duydunuz mu, 'nasıl böyle bir şey olabilir' diye herhangi bir serzeniş duydunuz mu? Bakın 2 yıl sonra cumhurbaşkanlığı seçimi iptal edilebiliyor. Bizde ise sadece müracaat edişimiz bile Batı'yı rahatsız ediyor. Bu bizim milli iradenin hakkını arama mücadelesidir."

"Yüksek Seçim Kurulu kararı üzerinden ülkemizi hedef alanların gayesi, milletimizin 17 yıllık kazanımlarını dinamitlemek, Türk demokrasisinin altını oymaktır."

"Türkiye hiç kimsenin müstemlekesi, mandası değildir."

"Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsaade etmemeliyiz."

(AA)



