Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bizim gözümüzde muhtar mahallesindeki her hanenin üzüntüsünü, sevincini en iyi şekilde bilmesi gereken kişidir.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde muhtarlık daire başkanlığını biz kurduk.

Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir.

İnceleme ve araştırmamız sırasında 31 Mart seçimlerinde kasıtlı ve şehven yapılmış pek çok yanlışı ortaya çıkardık.

