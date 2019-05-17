HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2019 21:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da muhtarlarla iftarda programında konuştu. Erdoğan, "Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bizim gözümüzde muhtar mahallesindeki her hanenin üzüntüsünü, sevincini en iyi şekilde bilmesi gereken kişidir.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde muhtarlık daire başkanlığını biz kurduk.

Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir.

İnceleme ve araştırmamız sırasında 31 Mart seçimlerinde kasıtlı ve şehven yapılmış pek çok yanlışı ortaya çıkardık.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklamasıSaadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması
Binali Yıldırım: Bizi sevmeyenleri de seviyoruzBinali Yıldırım: Bizi sevmeyenleri de seviyoruz
Anahtar Kelimeler:
erdoğan istanbul muhtar

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

Diğer Haberler
Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Binali Yıldırım: Bizi sevmeyenleri de seviyoruz

Binali Yıldırım: Bizi sevmeyenleri de seviyoruz

Gözler YSK’da! İstanbul için gerekçeli kararın pazartesi açıklanması bekleniyor

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

Devlet Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimi açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimi açıklaması

Demokrat Parti 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerine katılmayacak

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.