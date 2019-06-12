Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ramazan ayını ve bayramını en verimli, bereketli şekilde geçirdiğimize, geçirdiğinize inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha geride bıraktığınız Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Rabbimden bizi Kurban Bayramı'na da sağlıklı, huzurlu, barış içerisinde ulaştırmasını diliyorum.

"MİLLETİMİZ BİZDEN SIKINTILARINI ÇÖZMEMİZİ BEKLİYOR"

Ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hukuki düzenlemelerin hayata geçirmesinin sorumluluğu, özellikle Cumhur İttifakı içerisinde hareket ettiğimiz MHP ile beraberce sizlere aittir. Sizlerin çalışması demek Meclis'in çalışması demektir. Sizlerin yasama için Meclis'te bizlerin yürütmede çalışması demek Türkiye'nin daha iyiye gitmesidir. Milletimiz bizden sıkıntılarını çözmelerini bekliyor. Milletimiz bizden icraat bekliyor. Milletimiz bizden verdiğimiz sözleri tutmamızı bekliyor. Kendisi ve evlatları için güzel bir gelecek inşa etmemizi bekliyor. Öncelikle önümüzdeki sıkıntıları aşmamız şart. Bugün ekonomiden dış politikaya, güvenlikten istihdama kadar çözüm bekleyen pek çok ciddi sorun var.