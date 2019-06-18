Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
Değerli kardeşlerim, kişinin kişiye kırgınlığı olabilir ama davaya kırgınlık asla olamaz.
Türkiye olarak son 6 yıldır her biri diğerinden ağır siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılara maruz kalıyoruz.
Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır.
Eskiden olduğu gibi bir telefon ve mektupla hizaya getirilebilecek bir Türkiye yok.
Güçlü bir Türkiye, göbeğini kaşıyan adam diyerek insanları aşağılayan seçkinlerin işine gelmiyor.
Oyun kuran oyun bozan bir ülke yerine sadece senaryolarında figüranlık yakan bir ülke istiyorlar.
Şimdi 4 tane gemimiz var. 2'si sondaj. 2'si arama. Geçenlerde ne dediler? Bizim bu gemilerdeki personelimize tutuklama çıkartacaklarını söylediler. Biz ne dedik? Sıkıyorsa gelin alın. Biz Türküz. Buna fırsat vermeyeceğiz.
Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını yedirmeyiz. Macron açıklama yapıyor. Senin burayla bir alakan var mı? Kıyıdaş mısın? Yok. Burada Yunanistan konuşabilir, İngiltere konuşabilir. Garantör ülkelerdir. Ama sen konuşamazsın. Türkiye'nin S-400 edinmesi konusunda neden bu kadar kıyamet kopartıyorlar? Bu da manidar. Biz de savunma noktasında her türlü tedbirimizi alıyoruz ve alacağız.
Nükleer silahtan bahsetmiyorum, enerjiden bahsediyorum. Bu bile birilerini rahatsız ediyor.
Biz bağımsızlığını birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Bin yıldır bu topraklardayız. Feleğin çemberinden akrebin kıskacından bu günlere geldik.
Vatanımızın bekası, milletimizin istikbali her şeyin üzerindedir. Gerekirse baş veririz, ama hukuksuzluk karşısında asla başımızı eğmeyiz.
Doğu Akdeniz'de sınırı bile bulunmayan Fransa bizim sondaj yapmamızdan neden rahatsızlık duyuyor?
Bizim Doğu Akdeniz'deki gemilerdeki personelimize tutuklama çıkartacaklarını söylediler. Biz de onlara dedik ki sıkıyosa gelin alın.
Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar.
NATO üyesi Yunanistan'ın S-300 alması sorun olmazken Türkiye'nin S-400 almasından neden rahatsız oluyorlar?
S-400 konusunda, o iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız.
ABD, teröristlere bedava silah veriyor. Paramızla istedik bize vermediler.
Tacikistan'daydık. Rusya, Hindistan devlet başkanları hepsiyle tek tek görüşme yaptık. s-400 konusunda Putin ile yaptığımız görüşmede buradan bizim geri adım atma gibi bir durum olmadığını söyledik. O konu bizim için kapanmıştır. Kısa zaman içinde siparişlerimizi alacağız.Çok kısa zaman içerisinde siparişlerimizi alacağız.
İstanbul seçimi bir belediye başkanlığı seçimidir. Ama dışarıdan bu böyle görülmüyor.