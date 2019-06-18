Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Değerli kardeşlerim, kişinin kişiye kırgınlığı olabilir ama davaya kırgınlık asla olamaz.

Türkiye olarak son 6 yıldır her biri diğerinden ağır siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılara maruz kalıyoruz.

Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır.

Eskiden olduğu gibi bir telefon ve mektupla hizaya getirilebilecek bir Türkiye yok.

Güçlü bir Türkiye, göbeğini kaşıyan adam diyerek insanları aşağılayan seçkinlerin işine gelmiyor.

Oyun kuran oyun bozan bir ülke yerine sadece senaryolarında figüranlık yakan bir ülke istiyorlar.

Şimdi 4 tane gemimiz var. 2'si sondaj. 2'si arama. Geçenlerde ne dediler? Bizim bu gemilerdeki personelimize tutuklama çıkartacaklarını söylediler. Biz ne dedik? Sıkıyorsa gelin alın. Biz Türküz. Buna fırsat vermeyeceğiz.

Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını yedirmeyiz. Macron açıklama yapıyor. Senin burayla bir alakan var mı? Kıyıdaş mısın? Yok. Burada Yunanistan konuşabilir, İngiltere konuşabilir. Garantör ülkelerdir. Ama sen konuşamazsın. Türkiye'nin S-400 edinmesi konusunda neden bu kadar kıyamet kopartıyorlar? Bu da manidar. Biz de savunma noktasında her türlü tedbirimizi alıyoruz ve alacağız.