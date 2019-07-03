Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Japonya'daki 800 üniversitenin 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşuyor. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye'de de Japonya'daki gibi benzer bir adım atılmalı. Japonya'daki kızların oluşturduğu üniversite örneği ilginç.

Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversite, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor. Pek çok sivil toplum kuruluşumuzun da yurt içinde ve dışında benzer atılımları olduğunu biliyoruz. Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır.

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