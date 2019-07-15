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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2019 17:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyeti'nin yeni binasının açılışında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili olarak, "S-400'lerimizi almaya başladık. Alamazlar dediler, onları bir yerlere yerleştiremez dediler. Almanız doğru olmaz dediler. Bugün itibarıyla 8. uçak da geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Hedef ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Özel harekatçılarımız darbecilere kök söktürdü.

15 Temmuz gecesi darbecilerin hedef tahtasına koyduğu kurumlardan ilki emniyet teşkilatımızdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü gece boyunca ağır saldırıya maruz kaldı.

Acımasızca şehit ettikleri sivilleri yerde sürükleyecek, bir de utanmadan onların fotoğrafını çekecek kadar insanlıktan çıkmışlardır.

Tanklarla kuşatılan, uçakla bombalanan bu bina kullanılamaz hale gelmişti.

Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal, çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay ayağa kalkamayacaklar.

Selçuklu mimarisi ile akıllı bina inşa ettik. Modern bir bina olsun dedik. Bu bina sizlerin fedakarlığının timsalidir. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülere karşı verdiğimiz destansı mücadelenin temsilidir.

15 Temmuz gecesi toplam 251 vatandaşımızı şehit verdik.

Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe kimse bu millete diz çöktüremeyecek.

Biz şehitleriyle yaşayan, şehitleriyle var olan bir ülkeyiz.

RUSYA'DAN S-400 ALIMI

S-400'lerimizi almaya başladık. Alamazlar dediler, onları bir yerlere yerleştiremez dediler. Almanız doğru olmaz dediler. Bugün itibarıyla 8. uçak da geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Hava savunma sistemlerinde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Hedef ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak.

AYRINTILAR GELİYOR...

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