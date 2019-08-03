Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Coğrafyamızın kadim evlatları olan Süryani toplumunun, diğer tüm meseleleri gibi, ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin görevidir.

Süryani cemaatinin cömert katkılarıyla kısa sürede tamamlanacağına inandığım bu kiliseyi İstanbulumuz için yeni bir zenginlik olarak görüyorum.

Bu coğrafyayı yaklaşık bin yıldır, İstanbul’u da 566 yıldır yöneten bir milletiz.

Bu uzun tarih boyunca coğrafyamız hep dini, etnik, kültürel çeşitliliğin, çok renkliliğin, en önemlisi de insanlık vicdanının merkezi olmuştur.

Ayrıntılar geliyor...

