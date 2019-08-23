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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 18:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu davada yolunu kaybedenler olmuştur. Bu davanın yükünü kaldıramayanlar oldu. Bu kutlu çatının altından ayrılanların esamesi okunmamıştır, okunmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Partimiz yetiştirdiği kadrolarla yeni bir safhaya geçmiştir. Erkek ve kız evlatlarımız ilçe veya il başkanlarımız genel merkez yöneticilerimiz olarak görev yapıyor. Gençlik kollarımızın kapısının içerisinden giren gençlerimiz de bayrak yarışında yarın aynı görevleri alacak.

Bu uzun ve kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar, yolunu kaybedenler olmuştur. Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi okunmamış okunmayacaktır.

AK Parti, ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir.

"DEMOKRASİ VE EKONOMİDE CUMHURİYET TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ATILIMI AK PARTİ YAPTIRMIŞTIR"

İster bizi sevsin ya da sevmesin vicdanı olan şunu bilir; Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır.

Az önce bana bir mesajı okudular. Hepinizin bildiği bir zat İzmir yolundan gitmiş, bize şükranlarını iletiyor. 426 kilometre yol. Bu yolda kaza riski yok oluyor. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya yolculuk yapıyorsunuz. Bir sanatçı da Instagram'dan bu yolları yapandan Allah razı olsun dedi.

Ama CHP'nın bir mensubu dava açacağını söylüyor. Yetmedi, bizimle ilgili de dava açacakmış. Fakat sanatçı dimdik ayakta duruyor, umrumda değil diyor. Türkiye'nin dört bir yanını otoyol ve havalimanı ile süslemedik mi? Biz millete hizmet yolunda yolumuza devam edeceğiz.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Gemilerimizle Doğu Akdeniz'deyiz fakat Anamuhalefetin başındaki zat bunu görmüyor. ABD, Kanada varmış Türkiye yokmuş. Bu zat bizim bayrağımızı tanımıyor. Buradaki varlığımızı sürdüreceğiz. oradan çekilmek yok, haklarımızı biliyoruz.

"HAFIZA KAYDIMIZDAKİLERİ ZAMANI GELİNCE AÇIKLAYACAĞIZ"

Hafıza kayıtlarımız içinde olanları vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı söylüyorum. Bu hafıza kayıtlarının içinde çok şey var. Kim kimdir bunları milletimizin bilmesi lazım. Vesayet odaklarından terör örgütlerine pek çok kesimle uğraşmak zorunda kaldık."

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