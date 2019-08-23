Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Partimiz yetiştirdiği kadrolarla yeni bir safhaya geçmiştir. Erkek ve kız evlatlarımız ilçe veya il başkanlarımız genel merkez yöneticilerimiz olarak görev yapıyor. Gençlik kollarımızın kapısının içerisinden giren gençlerimiz de bayrak yarışında yarın aynı görevleri alacak.

Bu uzun ve kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar, yolunu kaybedenler olmuştur. Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi okunmamış okunmayacaktır.

AK Parti, ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir.

"DEMOKRASİ VE EKONOMİDE CUMHURİYET TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ATILIMI AK PARTİ YAPTIRMIŞTIR"

İster bizi sevsin ya da sevmesin vicdanı olan şunu bilir; Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır.

Az önce bana bir mesajı okudular. Hepinizin bildiği bir zat İzmir yolundan gitmiş, bize şükranlarını iletiyor. 426 kilometre yol. Bu yolda kaza riski yok oluyor. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya yolculuk yapıyorsunuz. Bir sanatçı da Instagram'dan bu yolları yapandan Allah razı olsun dedi.