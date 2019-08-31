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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, "ABD ile konuşuyoruz. Yaşanan gelişmeler güvenli bölge kavramı konusunda bizimle ABD arasındaki makasın çok açık olduğuna işaret ediyor. Askerlerimizin kontrolü dışında çözüme rıza gösteremeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılıyor.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyanın her alanında adeta yeniden yapılandığı bir dönemde bizim de savunma stratejilerini gözden geçirmemiz kaçınılmaz hale gelmiştir. NATO hala bizim ve müttefiklerimiz için savunma işbirliği vazifesini koruyor. Müttefiklerimizle dayanışmayı hala değerli görüyoruz. NATO üyeliği ve müttefiklerimizden vazgeçme niyetimiz yoktur. 18 yıl önce yerli ve milli savunma sanayiine yönelik ürünlerimizi üretirken bugün yüzde 70 üretir hale geldik.

Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sürüldüğü belli olan DEAŞ bahanesiyle kimseyi kandırmaya kalkmasın. Bölgedeki bir takım güçlerin çıkar savaşıdır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile ilk adımları attık. Münbiç'te bize verilen sözlerin tutulmamasıyla güvenliğe ilişkin kaygılar giderek artıyor. ABD ile konuşuyoruz. Yaşanan gelişmeler güvenli bölge kavramı konusunda bizimle ABD arasındaki makasın çok açık olduğuna işaret ediyor. Müşterek harekat merkezinin kurulması gibi müşterek gelişmeler var. Askerlerimizin kontrolü dışında çözüme rıza gösteremeyiz. Birkaç hafta içinde askerlerimiz fiilen bu bölgeyi kontrol etmeye başlamazlarsa kendi harekat planımızı devreye almaktan başka çaremiz kalmayacaktır. Güvenli bölge ile ilgili çok fazla zaman ve sabrımız yok.

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