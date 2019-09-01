Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün burada toplam yatırım tutarı 645 milyon lira olan 88 kalem hizmet ve eserin açılışını yapacağız.

Son 17 yılda Konya'ya eski rakamla 51 katrilyon TL yatırım yaptık. Konya'ya 42 bin kişilik stadyum, gençlik merkezleri ve spor kompleskleri inşa ettik.

Seneye açacağımız şehir hastanesi bin 250 yatağıyla en büyük sağlık tesislerinden biri olacak.

İlk müjdemi veriyorum. İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. İlk etabın ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz.

Nişasta bazlı şeker oranını bu yılın sonunda yüzde 2.5 indiriyoruz. Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar fiyatını ton başına 235 TL'den 300 TL'ye yükseltiyoruz.

Belediyelerde kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylediler, çıkarıyorlar. Bizim de yapacaklarımız var.

İstanbul'u sel götürüyor, başkan ortada yok. Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor, başkandan ses yok.

15 Temmuz'a tiyatro diyenler seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar.

YENİ PARTİ İDDİALARINA SERT TEPKİ

AK Parti'den ne kopartırsak anlayışıyla birileri sürekli şişiriliyor. Millete söyleyecek sözü olmayanın, gidebilecekleri tek yer bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek, tehditlerle yapılacak bir iş değildir.

