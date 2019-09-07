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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2019 17:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor, inanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Partili belediyelerde işten çıkartmalar olsa gök kubbeyi üzerimize yıkmaya çalışacak olanlara bakıyoruz, en küçük bir ses seda yok. Bu, iki yüzlülüğü gösteriyor.

"DİYARBAKIR'DA ANALAR DESTANSI MÜCADELE VERİYOR"

Diyarbakır'da analar, evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor.

İki yüzlüler ekmeklerinin peşinde işçileri yalnız bırakıyor diye biz de geri duracak değiliz. Taksim'de 12 ağacın yeri değiştirildi diye kıyamet koparanlar o Gezi'ciler bu kadar orman yakılırken şu anda bunların sesi çıkıyor mu? Çocukları, öğretmenleri dağa kaçıranları tüm gücümüzle anlatmamız lazım.

Ekmeklerinden edilen işçilerin mücadelelerine her türlü desteği biz vereceğiz.

"PERŞEMBE KURUL TOPLANIYOR FAİZ DAHA DA DÜŞECEK"

Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor, inanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Son dakika Eskişehir

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