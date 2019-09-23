HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 22:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi’nde, “Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır. Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki İklim Eylemi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Türkiye iklim değişikliğiyle başarıyla mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesinin farkındadır.

İstanbul ile 81 vilayetimizin tamamında katı yakıtlar yerine doğal gaz kullanımını yaygınlaştırdık

Türkiye bugün yenilebilir enerjide bölgesinde lider konumundadır.

Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2023 yılında yaklaşık yüzde 30 seviyesine yükselteceğiz.

Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz.

11 Kasım'da 11 milyon fidan daha dikiyoruz.

Sıfır atık projemizi bütün ülkede yaygınlaştırıyoruz.

Bisiklet yollarını 1 km'den 4 bin km'ye çıkaracağız.

Her bir bölge için acil eylem planı yayınlıyoruz.

Şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını azaltmak için yeni metro hatları inşa ediyoruz.

Ülkemizde plastik poşet kullanımını dörtte üç oranına düşürdük.

Atıklardan geri kazanımın oranını yüzde 13'ten 35'e taşıyacağız. Bisiklet yolları da en önemli yatırım alanlarımızdan birini oluşturuyor. Bisiklet yollarını 4 bin kilometreye çıkaracağız.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Gantz ve Netanyahu ile görüştüİsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Gantz ve Netanyahu ile görüştü
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç’i kabul etti.Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç’i kabul etti.
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Eylemi Zirvesi Birleşmiş Milletler

En Çok Okunan Haberler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu

AK Parti'den 'gizli toplantı' tepkisi: Basından saklandı

AK Parti'den 'gizli toplantı' tepkisi: Basından saklandı

AK Parti'den Bahçeli'ye ziyaret ve açıklama

AK Parti'den Bahçeli'ye ziyaret ve açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

AK Parti, yargı paketi taslak metnini CHP'ye teslim etti

Yargı paketinde flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.