Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Balkanların barış porojesi için yoğun çaba harcadık.

Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin abideleridir.

Tarihi ve kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğinin abideleridir.

Sancak bölgesinin diğer bölgelere ulaşımını artıracak projeye destek verenlere teşekkür ediyorum.

Türkiye, Sırbistan'ın genelindeki yatırımlarını artırmaya devam edecektir.

Yatırımlarımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır.

Bu topraklar son çeyrek asırda büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi.

Farklılıklarımızı çatışma unsuru değil, zenginlik olarak görmeliyiz.

