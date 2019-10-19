Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Gece gündüz çalışıyoruz. Hep yanımızda olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. Türkiye tarihte verdiği mücadelelerden en önemlisini veriyor.

Büyük dönüşüm sürecinin her alanda ve her yerde sancıları yaşanıyor. Türkiye gibi ülkeler itiraz ve isyan ediyor.

Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır.

Türkiye'yi istediklerini yaptıracakları bir ülke sananlar son gelişmelerle derslerini almışlardır.

İnşallah son dönemdeki gelişmeler tüm dünya için bir dönüm noktası olmuştur.

Kimse bizim bayrağımıza, ezanımıza, toprağımıza el uzatmayacak, yan gözle dahi bakmayacak. Hele ki saldırmayı aklından bile geçirmeyecek. Bu şartı kabul eden herkesle birlikte çalışmaya, yürümeye hazırız.

Terör örgütlerini kullanarak istedikleri gibi at oynatabileceğini sananlar gerçekleri öğreniyor.

Türkiye küresel düzeyde adaletin ve huzurun sağlanması için de öncülük edecek.



