Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Türk-Gürcü ilişkilerinin daha da güçleneceğine inancım tamdır. Tarihi bağlarımızın, komşularımızın bize sağladığı fırsatları değerlendirme fırsatı bulduk. Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara vermiştik. Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda yeni den stratejik ortaklık için ilişkilerimizi düzenleyeceğiz. Her alanda gelişen ilişkilerimiz var. Bu ortaklığımızın bölgemiz açısından da olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum.

YENİ ADIMLAR ATACAĞIZ

Ulaştırmada Bakü - Tiflis - Kars tarihi bir adımdı. Bu demir yolunun açılması ile üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu. Batı-Tiflis-Kars demiryolu çok önemli bir hattı temsil ediyor. Gürcistan ile bağlarımız sadece boru hatları ve demir yollarından ibaret değil. 2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda yalnızca vizeleri kaldırmadık, pasaportsuz geçişi temin ettik. Gürcistan'ın en büyük ticari ortağının Türkiye olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Ekonomik işbirliğimizi geliştirme irademizi temsil ediyorum. 2018 sonu itibariyle 1.5 milyar dolar olan ticari hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik. Bu çerçevede iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştıracak adımları atacağız. Kısa süre içerisinde Ankara'da düzenleyeceğimiz Türkiye- Gürcistan Karma Ekonomi" Toplantısı bir fırsattır.

Güvenlik konusundaki işbirliğimiz de gerçekten çok çok farklı şekilde devam ediyor. Gürcistanlı birçok genci askeri ve polis noktasında yetiştirme fırsatı bulduk. Silahlı Kuvvetlerimiz arasında bu yıl da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Buradan hareketle 2200 Gürcü askeri personel Türkiye'deki eğitimlere katılma fırsatı bulmuştur.



