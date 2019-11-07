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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Başbakan Sayın Orban ile Türk ve Macar iş adamlarını bir araya getirecek bir yuvarlak masa toplantısına başkanlık edeceğiz. Macaristan ile ortak tarihimizin eserleri restore ediliyor. Minyatürlerle Türk Okçuluğu sergisini açacağız.

Barış pınarı Harekatı ile gerçek dostlarımızı görme fırsatı yaşadık. türkiye ile dayanışma içerisine girten Ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlere kol kanat gerenleri unutmayacağız. Barış pınarı Harekatı ile 8 yıllık plnaları 8-9 günde paramparça ettik.

UEFA'YA TEPKİ

Ülkemizi yurt dışında temsil edilen sporcularımıza karşı sistematik bir linç kampanyası başlatıldı. Ayrımcı ve siyasi tavrı reddediyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan

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