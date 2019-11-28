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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 14:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şurası Kapanış Programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar karşısında harekete geçerek İslam dünyasının ortak tavır almasını sağladık. İslam dünyasının üzerine serpilmiş ölü toprağının kalkması için mücadele ettik. Sadece karar almakla yetinmedik, istişareler sonucunda alınan kararların hayata geçmesini de sağladık. Fiiliyata dökülmeyen her karar yok hükmündedir.

İnsanlık olarak gönül ve zihin dünyamızı etkileyen büyük bir değişim sürecinden geçiyoruz. Modern insan sahip olduğu onca teknolojiye ve imkana rağmen yalnızdır. İnsanı insan yapan kadim değerlerde itibarsız hale geliyor. Modern çağın hastalığı stres yayılırken sosyal çözülmede giderek yaygınlaşıyor. Gençler arasında televizyon bağımlılığı gibi yeni bağımlılık türleri ortaya çıkıyor.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan din şuarası kapanış programı

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