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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık.

Birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek, dışlayacak, onları düşmanlaştıracak hiçbir üzücü olay yaşanmadı.

Mülteci meselesinin bu insanlara bizim gibi layıkıyla ev sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır.

Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez.

(Mülteciler) Vicdanları yaralayan bu sorunun sürdürülebilir şekilde çözülmesi ancak küresel düzeyde atılacak adımlara bağlıdır.

Mültecileri kendi topraklarında tutacak, ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına döndürecek formüllerin devreye alınması gerekiyor.

Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler, en az terörle mücadele kadar önemlidir. Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre

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