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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 12:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabulünde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Türkiye’nin Suriye sınırlarında e özellikle İdlib’de verdiği tarihi mücadele verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ediyorum.

Buradaki STK’lara baktığımızda milletimizin her kesimini temsil ettiğini görüyorum. Türkiye’nin en büyük gücü işte bu birliği beraberliği ve kardeşliğidir. Bizler bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere götürecek bir güç yoktur.

Kapıları açarız dedik, bunlar bizi hafife aldı. Kapılar açılınca da telefon telefon üstüne geliyor. Sizler de bu yükü alacaksınız.

Evet değerli arkadaşlar şu ana kadar 135 tank 22 zırhlı araç, 45 top, 44 çok namlulu roketatar. 5 hava savunma rampası, 12 taksavar, 29 uçaksavar 1 İHA, 8 helikopter, 7 mühimmat rampası, 24 zırhlı araç, 9 muhimmat deposu, 2 uçak dün sabah, 2
füze rampası ve bu arada son rakam 2557 rejim askeri etkisiz ve imha edilmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan STK

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