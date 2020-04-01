Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu süreçte en büyük avantajımız sahip olduğumuz güçlü sağlık altyapısı ile salgını ciddiye almamızdır. Kurumlarımız uygulamaları sıkı şekilde takip ediyor. İhlaller karşısında gereğini yapıyor. Amacımız sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bırakılmasını temin etmektir. Tespit edilen aksaklıklar derhal yetkili mercilere bildirilerek önlem alınması sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızı da kurallara uymaya davet etmeliyiz. Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığı o kadar çabuk kırarız. Sıkıntılı günler geçene kadar vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını rica ediyorum. Her bir vatandaşım gönüllü karantinaya uyarsa daha sıkı tedbirlere gerek kalmaz.

Şimdilik şehirlerarası ulaşımı kısmen durdurduk. Sağlık, gıda, temizlik ve benzeri hizmetlerin kesintisiz şekilde sürmesini sağlıyoruz. Eğitimi uzaktan yürütmeye çalışıyoruz. Kamuda ve özelde mümkün olduğu kadar evden çalışmaya geçtik. Alınan tedbirlerden etkilenen tüm kesimlere yönelik çok ciddi destek ve erteleme paketleri açıkladık. Ayrıca Biz bize yeteriz sloganı ile bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır.