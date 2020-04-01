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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu süreçte en büyük avantajımız sahip olduğumuz güçlü sağlık altyapısı ile salgını ciddiye almamızdır. Kurumlarımız uygulamaları sıkı şekilde takip ediyor. İhlaller karşısında gereğini yapıyor. Amacımız sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bırakılmasını temin etmektir. Tespit edilen aksaklıklar derhal yetkili mercilere bildirilerek önlem alınması sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızı da kurallara uymaya davet etmeliyiz. Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığı o kadar çabuk kırarız. Sıkıntılı günler geçene kadar vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını rica ediyorum. Her bir vatandaşım gönüllü karantinaya uyarsa daha sıkı tedbirlere gerek kalmaz.

Şimdilik şehirlerarası ulaşımı kısmen durdurduk. Sağlık, gıda, temizlik ve benzeri hizmetlerin kesintisiz şekilde sürmesini sağlıyoruz. Eğitimi uzaktan yürütmeye çalışıyoruz. Kamuda ve özelde mümkün olduğu kadar evden çalışmaya geçtik. Alınan tedbirlerden etkilenen tüm kesimlere yönelik çok ciddi destek ve erteleme paketleri açıkladık. Ayrıca Biz bize yeteriz sloganı ile bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır.

Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi İçişleri, Valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır. Gücü dağıtmış oluruz. Yasalarımız da buna müsaade vermiyor.

Bir çok spekülasyon yapılıyor. Devletin affedersiniz dilencilik yaptığı gibi çirkin yaklaşımlar. Devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım.

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cumhurbaşkanı erdoğan ak parti

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