Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorununun tamamen çözüleceğini bildirdi.

Erdoğan, video konferansla katıldığı Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ndeki konuşmasına, annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak başladı.

Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, "Yaklaşık 2 yıllık inşaat süresi sonunda metro hattımızın tünelinde inşallah bugün ışığı görüyoruz. Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. Ayrıca İstanbul, şehrin kuzey aksı yönünde diğer tüm ulaşım hatlarıyla bağlantılı çok önemli ve verimli bir toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, metro hattının ray döşeme, sinyalizasyon ve diğer işlemlerinin de süratle tamamlanıp hedeflenen süreden önce hizmete girmesini dileyerek, şöyle devam etti:

"Her işimizde olduğu gibi bu metro hattında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdik. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bakanlığımızı, yüklenici ve alt yüklenici firmaları mühendisinden işçisine, herkesi tebrik ediyorum. Kendi alanında dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle dünyada siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden oluşacağının konuşulduğu bir dönemde, bu proje Türkiye'ye çok büyük bir avantaj kazandıracaktır."