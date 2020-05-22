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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 15:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de camiden müzik yayını yapılmasına sert tepki göstererek "İzmir'de cami hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor. Bunların hayallerinde camilerden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır." açıklamasını yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısı öncesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

SOSYAL ALANLARLA İLGİLİ KARARIMIZI BAYRAM SONRASI VERECEĞİZ

Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınını hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına aldık.Normalleşme çalışmamız da işlemeye başladı. Sosyal alanlarla ilgili kararımızı bayram sonrası vereceğiz.

Genel sağlık sigortamızın kapsayıcılığından dolayı hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik.Üzüntü verici görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Salgın sürecinin yönetiminde tarihi başarılara imza atıldı.

Alınan tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların giderilmesi konusunda başarılı bir süreç yönetimi gösterdik. İstihdamı sürdürmek için pek çok destek paketi gerçekleştirdik.

Gelişmiş ülkelerin bile ilerisinde olduğumuzu görüyoruz.Ülkemizde ve dünyada bir müddet daha günlük hayat yeni kurallara göre işlemek durumundadır.

En küçük bir ihmal salgının tekrar hortlamasına yol açabilir. Bunun ne derece ekonomik ve sosyal sonuçlara neden olabileceğini son iki ayda yaşadıklarımız açıkça göstermiştir. Sizlerden illerinizde, maske, mesafe, temizlik konularındaki uygulamanın tavizsiz yürütülmesini takip etmenizi istiyorum.

CAMİDEN MÜZİK YAYINI

Ülkenin önüne takoz olmayı, milletin değerlerine husumeti, devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP yine çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor. İzmir'de cami hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor. Bunların hayallerinde camilerden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır.

'MİLLETİM HESABINI SORAR'

Başbakanlığım döneminde bakanım durumunda olan bazı isimler şimdi farklı bir şekilde bize saldırıyorlar. Kalkıp ben, ben, ben. Ne beni ya? Kalkıp Youtube'larla netice almanız mümkün değil. Kötü olan her şeyi bize yıkma hesabında olanlar milletim hesabını sorar.

27 MAYIS'TA AÇILIYOR

27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı açıyoruz.

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