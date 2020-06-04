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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2020 17:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

(Libya'da) Darbeci Hafter'in kalleş saldırılarına rağmen Milli Mutabakat Hükümeti salgın konusunda gerekli tedbirleri aldı.

Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır.

Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsil kabiliyeti de olamaz.

Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız.

Türkiye'nin (Libya sorununda) tarihi ve cesur tutumundan ötürü teşekkürlerimizi ilettik.

Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil iş birliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz.

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