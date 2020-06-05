Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Bugünkülerle birlikte toplan 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz. 2023 yılına kadar 81 ilimizin hepsinde millet bahçesi yapmış olacağız.

Bilindiği gibi salgın döneminde vatandaşlarımızı korumak için birçok tedbiri hayata geçirdik. 700'lü küsürlere kadar düşen günlük vaka sayısı yeniden 1000'li sayılara ulaştı. Bu durumdan dolayı sokağa çıkma kısıtlamasını tekrardan gündeme almış olduk. Dün gece yarısı 15 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ilan edildi. Ülkemizin dört bir tarafındaki vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler sonrası kısıtlama kararını yeniden değerlendirme gündemine aldık. Cumhurbaşkanı olarak 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını iptal etme kararı aldık. Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını istiyoruz. Buna uyulursa vaka sayıları azalacak inşallah bu bitecektir.

