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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 15:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Milletin hayır duasını alacak eserler bırakmak da nasip içidir. Dünya koronavirüs ile kıvranırken biz eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Çok önemli sağlık tesislerini bu sürede tamamladık. Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hizmete sunduk. Dün 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Salgın dönemini başarıyla yöneten Türkiye kutlu yürüyüşüne da asla ara vermemiştir. Ekonomi çarkları tam güç çalışmaya başladı. Hayatı her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz.

'HAYATI HER ALANDA NORMAL RİTMİNE KAVUŞTURUYORUZ'

Maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun şekilde hayatı her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Onun için de cumartesi-pazar günlerini serbest ilan ettik. Vatandaşlarımızın sokağa çıkabilmelerinin yolunu da açtık ama maske, mesafe, temizlik, buna çok dikkat edeceğiz.

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