Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Açılışını yaptığımız hidroelektrik santrallerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Enerjisi olmayan bir ülkenin kalkınmadan bahsetmesi mümkün değildir. Tüm dünyanın kendi içerisine kapandığı bir dönemde istihdamı ve ekonomiyi detekleyerek salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

AB'YE TEPKİ

AB'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız. Biz sağlıktan ekonomiye kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Bu konuda kimlerin zaafiyeti olduğunu mülteci krizinde ve salgın döneminde hep beraber gördük.

Özel sektörümüz sadece OSB'lerde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi.

Bu yıl 120 bin TOKİ konutunu hızla hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Yoğun otomobil satışı var.

'KÖMÜR ÜRETİMİNDE CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK'

Güven ortamı enerji yatırımlarımıza da olumlu anlamda yansımıştır. Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir ettik. Akkuyu'nun ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında devreye alıyoruz. Kömür üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık.

'AĞUSTOS AYINDA AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Yerli güneş paneli üretecek fabrikamızın açılışını Ağustos ayında gerçekleştireceğiz.



