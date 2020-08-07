Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle Beyrut patlaması neticeleri itibarıyla failleri kimdir, henüz bu belirlenmiş değil, konuyla ilgili Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüşmede ve MİT'in muhatapları ile görüşmede, kimdir hangi kuruluştur buna benzer bir bilgi yok. Lübnan yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Bu çok ama çok büyük bir felaket. Benzerini Hariri zamanında da yaşamıştık, bu çok daha ileri seviyede. Çok açık, net olarak henüz bilgilendirmeler yapıldı diyemeyiz. Fakat işi bizler de takip ediyoruz. Daha ileri bir adım da Koca Yusuf kargo uçağımızla oraya çeşitli yardımları gönderdik. Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakamayız. Şu anda buranın yeniden inşası, ihyası kaç yılı alır onlar da ayrı bir sorun ama biz madden, manen her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, ikinci kez cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

YUNANİSTAN VE MISIR ARASINDAKİ ANLAŞMA

Yunanistan ile Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Biz Libya ile anlaşma yaptıktan sonra bunların hepsi bu işin üstüne atladılar. Oradan gelen bilgiler de size karşı değiliz, yanlış anlaşılma olmasın gibi bilgileri de bize yansıtıyorlar. Bizim Libya ile anlaşmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Malta'da ve Libya'da Dışişleri Bakanımız geniş etraflı görüşmeler yaptılar.

DÖVİZDEKİ DURUM

Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız, ABD olmak üzere Rusya, Avrupa bütün buralarda ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz, burada tüm samimiyetimle içerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum, bize zaten dışarıdakiler yetiyor. İçeridekiler de onlara pompalama görevi ifa ediyorlar.

Ayrıntılar geliyor...



