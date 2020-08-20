Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde belediye başkanları toplantısında konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Geçen hafta partimizin 19. yıl dönümünü Mamak'ta mütevazı bir programla kutladık. AK Parti ilk günkü samimiyetle 19 yılın tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. 19 yıl önce milletin umudu olarak yine milletin sinesinden çıkmış bu hareket pekleşe pekleşe yoluna devam ediyor. Girdiğimiz tüm seçimlerde açık ara milletin teveccühüne mazhar olmuş bir hareketiz. Milletimizin bütün renklerini bünyesinde barındıran güçlü bir kadroyuz. Önce millet, önce memleket prensibiyle çalışarak siyasette, diplomaside, enerjide uzun yıllar fetret dönemi yaşayan ülkemizi cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları ile tanıştırdık.

"BU YOLCULUKTA YOLUNU ŞAŞIRANLAR DA OLDU"

Terör saldırılarından ihanetlere kadar pek çok badire ile yüzleştik ama yılmadık, sinmedik. Biz yola koltuk hırsı ile, makam sevdasıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Bizim yolumuz 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durduran kahramanların yoludur. Bizim yolumuz demokrasi, hukuk yoludur. Milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik. 19 yıllık bu uzun yolculukta sabırla yürüyenler olduğu gibi nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler, yolunu şaşıranlar da oldu. Bunların hiçbirisine eyvallah etmedik. Bizimle yollarını ayıranlara aldırmadan kutlu mücadelemize devam ettik. Niçin siyaset yaptığımızı hafızamızdan bir an olsun çıkarmadık. Başkaları ne yaparsa yapsın biz vefayı, sadakati, yol ve silah arkadaşlığını gözeteceğiz. Kimseyi kayırmayacağız, adaletten zerre kadar sapmayacağız. Biz şartlar ne olursa olsun taahhütlerinin arkasında duran, ahdine sadık, sözünün eri bir kadroyuz.