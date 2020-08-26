Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Dün Ahlat'ta ecdadın mezarlarını ziyaretle başlayan ve gece geç saatlere kadar süren yoğun bir program icra ettik. Gençlik Kampımızın açılışını gerçekleştirdik. Okçular Vakfımızın etkinlik alanında gençlerimizin maharetlerine şahit olduk. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bölge valilerimizle bir araya geldik. Bu tür toplantıları Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde her fırsatta tekrarlayacağız.

Malazgit Zaferi kendi kendine ortaya çıkmış değildir. Kutlu zaferin gerisinde azim ve kararlılık vardır. Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından birini temsil eden bu zaferin ardından Anadolu'nun fethi gerçekleşti. Fethetmek Allah'ın emrettiği adaleti o beldede hakim kılmaktır. Rumlar dışındaki bütün milletlere, bilhassa Ermenilere ve Süryanilere karşı acımasız bir inkar ve asimilasyo politikası uygulayan Bizans zulmü bu fetihle sona ermiştir.



