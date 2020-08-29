Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

30 Ağustos arefesinde böyle bir töreni yapmak bizler için çok büyük bir anlam taşıyor.

Peygamberi Efendimiz bizlere Ramazan'dan sonra en hayırlı orucun Muharrem Ayı'nda tutulan oruç olduğunu müjdeliyor. Bu mübarek günleri idrak eden tüm kardeşlerimin ibadetlerinin kabul olmasını niyaz ediyorum.

Biraz sonra teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının sonuçlarını paylaşacak, 40 fabrikamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. MESS Teknoloji Merkezi'ni ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşayacağız. Bu merkezde rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız.

Salgın şartlarına rağmen özel ve kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara vermedi, vermiyor. Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleri, rekabetçi ürünleriyle ön plana çıktı. Salgın döneminde birçok firmamız daha önce varlık göstermediği ülke ve bölgelere açılma fırsatı buldu. İnşallah dünya genelinde salgının etkisi azaldıkça Türkiye'nin yakaladığı ivme artacaktır.