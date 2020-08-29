Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
30 Ağustos arefesinde böyle bir töreni yapmak bizler için çok büyük bir anlam taşıyor.
Peygamberi Efendimiz bizlere Ramazan'dan sonra en hayırlı orucun Muharrem Ayı'nda tutulan oruç olduğunu müjdeliyor. Bu mübarek günleri idrak eden tüm kardeşlerimin ibadetlerinin kabul olmasını niyaz ediyorum.
Biraz sonra teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının sonuçlarını paylaşacak, 40 fabrikamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. MESS Teknoloji Merkezi'ni ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşayacağız. Bu merkezde rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız.
Salgın şartlarına rağmen özel ve kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara vermedi, vermiyor. Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleri, rekabetçi ürünleriyle ön plana çıktı. Salgın döneminde birçok firmamız daha önce varlık göstermediği ülke ve bölgelere açılma fırsatı buldu. İnşallah dünya genelinde salgının etkisi azaldıkça Türkiye'nin yakaladığı ivme artacaktır.
Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız. Bu ülke için hayal kuran her insanımıza destek verdik. Esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi yüksek faizin altında ezdirmedik. Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesi olmayan hiçbir ilimiz kalmadı.
Milyar doların üzerinde değere ulaşan dijital oyun şirketlerimiz küresel ölçekte ses getirmeye başladı. Salgın döneminde hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediysek bu güçlü yapı sayesindedir. Dünyanın en zengin ülkelerinde sağlık personelinin dahi maskeye ulaşamadığı günlerde biz yerli solunum cihazımızı sadece iki haftada seri üretim bandından indirmeyi başardık. 60 yıllık hayalimiz olan TOGG fabrikasının temellerini yine bu dönemde attık. Hiçbir konuda planlarımızı ertelemedik. İnşallah yarın ROKETSAN'ımızın stratejik tesisinin açılışını yapacak, pazartesi günü ise sel felaketi yaşayan Giresun'umuzu ziyaret edeceğim. Cuma günü Ankara-Niğde Otoyolu'nu milletimizin hizmetine sunacağız.
Devletin içine çöreklenmiş çetelerle, gazete manşetleri ile, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. Eli kanlı terör örgütleri ile mücadele ettik. Ağaç bahanesi ile sokakları ateşe veren çapulcularla mücadele ettik. Silahı, tankı, uçağı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele ettik. Attığımız her yolu yargı yolu ile engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik. Millet memleket düşmanı faşist zihniyet ile mücadele ettik. Mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Ter dökmeden servetine servet katmaya alışmış faiz lobileri ile mücadele ettik. Boyun eğmedik. . Eski Türkiye manzarası artık tamamen tarih olmuştur.