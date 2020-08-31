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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 16:17 | Son Güncelleme

Sel felaketinin etkili olduğu Giresun'da bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu bölgeyi havadan incelerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Giresun 50 yılda bir rastlanacak felakete maruz kaldı.

AFAD'DAN GİRESUN AÇIKLAMASI

Öte yandan AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki sel felaketiyle ilgili bir açıklama yaptı. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da müdahale ve iyileştirme çalışmalarına AFAD, jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik, 112, Devlet Su İşleri, belediye, itfaiye, Karayolları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Türk Kızılay, Arama Kurtarma Derneği, İnsani Yardım Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşu personelinden oluşan 3 bin 627 kişilik ekip ve 1270 araç ile devam edildiği bildirildi.

'118 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI'

Çalışmaların arama- kurtarma, enerji, ulaşım, sağlık, beslenme, hasar tespit, zarar tespit ve psikososyal destek gibi pek çok alanda eş zamanlı sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölgede meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan 118 köy yolu yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı. Sel ve heyelan nedeniyle elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahallede yürütülen çalışmalar sonucu tüm köy ve mahallelere elektrik verilmeye başlandı. Yağlıdere, Doğankent, Güce, Üçtepe ve Dereli’ye su verilmeye başlandı. Bölgede su verilemeyen yer kalmadı. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde mahsur kalan 172 vatandaşımız kurtarıldı. Kayıp olan 5 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor."

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