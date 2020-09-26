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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2020 17:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep 300 Fabrika Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gaziantep yine bizi bağrına bastı. Bugün gerçekten ülkemiz sanayisi açısından gurur dolu bir gün geçiriyoruz. Az önce ülkemizin kendi alanında en önemli festivali olan TEKNOFEST'te bir araya geldik.

Gaziantep'in gelişmesi kalkınması için çaba gösteren, bu tesisleri şehrimize kazandıran iş insanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

300 fabrikanın Gaziantep'imize ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜRK EKONOMİSİ YENİ REKORLARA KOŞMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir.

"HER KİM ŞİRKETLERE EL KOYMAKTAN BAHSEDİYORDA..."

Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır.

erdogan

Her kim devlet ile özel sektörün işbirliğini acımasızca eleştiriyorsa onun hedefi Türkiye’yi yurt dışına bağımlı kılmaktır.

Türkiye'nin güçlenmesini isteyen özel sektöre düşmanlık yapmaz.

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