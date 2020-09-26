Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gaziantep yine bizi bağrına bastı. Bugün gerçekten ülkemiz sanayisi açısından gurur dolu bir gün geçiriyoruz. Az önce ülkemizin kendi alanında en önemli festivali olan TEKNOFEST'te bir araya geldik.

Gaziantep'in gelişmesi kalkınması için çaba gösteren, bu tesisleri şehrimize kazandıran iş insanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

300 fabrikanın Gaziantep'imize ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜRK EKONOMİSİ YENİ REKORLARA KOŞMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir.

"HER KİM ŞİRKETLERE EL KOYMAKTAN BAHSEDİYORDA..."

Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır.

Her kim devlet ile özel sektörün işbirliğini acımasızca eleştiriyorsa onun hedefi Türkiye’yi yurt dışına bağımlı kılmaktır.

Türkiye'nin güçlenmesini isteyen özel sektöre düşmanlık yapmaz.



