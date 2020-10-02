Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
Şehir hastanelerimizin en büyüklerinden birini Konya'da inşa ettik. Hastane 838 yataklı olarak planlanmıştı ancak bu kapasitenin az olduğunu görerek hastanemizin yatak sayısını 1250'ye çıkarttık. Biz tüm gücümüz ve imkanlarımızla Konya'nın yanında yer almayı sürdüreceğiz.
TBMM'nin dün başlayan yeni yasama yılı vesilesi ile ülkemizin önemli gündem konularını milletimiz ve dünya ile paylaştık. Koronavirüs salgınının etkisi ile dünyadaki dönüşüm hızlanmış ve görünür hale gelmiştir. Türkiye bir asır önce, yarım asır önce yapıldığı gibi yeniden kurulmaya çalışılan dünya düzeninden dışlanmak isteniyor. Kriz alanlarının tamamına yakını ülkemizin etrafında yer alıyor. Biz bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik. Bugüne kadar ne söylediysek arkasında durduk. Bu kararlı, aktif tutumumuz karşısında tüm aktörler bölgesel ve küresel denklemlerde Türkiye'yi hesaba katmak mecburiyetinde kalmıştır. Artık sahada ve masada asli yeri olan bir ülke durmundayız. Kimi zaman terör örgütleri ile kimi zaman ekonomik tuzaklarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz.
Bugün Türkiye terör örgütleri ile mücadelesinde tarihinin en başarılı gününü yaşıyor. Sınırlara dayanarak vatan topraklarına gözlerini dikenlere cevabımızı sınırlarımızın ötesinde mücadele ile verdik. Saldırıları merkezinden kontrol altına almak için yaptık. Suriye'den ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar bu oyunun başarı şansı kalmadığını görmelidir. Benzer bir oyunu Akdeniz'de de oynamak istediler. Libya anlaşması ile Doğu Akdeniz'in önemli bölümünü meşru faaliyet alanına dönüştürdük. Karadeniz'deki keşfedilen rezerv moral bulmamıza vesile oldu. Komik gövde gösterileri ile Doğu Akdeniz'de geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarına kulak vermek zorunda kaldı.
Bu defa Kafkasya'da kritik gelişmeler yaşanmaya başladı. Ermenistan, Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden saldırdı ama bu defa beklemediği netice ile karşılaştı. Kardeş Azerbaycan işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir hareket başlattı. Şu ana kadar başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Tüm imkanlarımız ve kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir.